ריקול לגבינה הצפתית האהובה: "לא לצרוך את המוצר"

( tasha_lyubina / שאטרסטוק )

אזהרת צריכה: שירות המזון של משרד הבריאות (מחוז חיפה) מעדכן היום (חמישי) על חריגות מיקרוביאליות שהתגלו בבדיקת מעבדה שגרתית במוצר גבינה של מחלבת "משק הר פרחים בע"מ". בעקבות הממצאים, הצרכנים שברשותם המוצרים המדוברים מתבקשים שלא לצרוך אותם.

להלן פרטי המוצר שבו נמצאה החריגה: שם המוצר: צפתית מחלב עיזים אורגני 16% שומן. תאריך ייצור: 01/07/2026. בתוקף עד: 11/07/2026. ברקוד: 0710497982825. במחלבה החליטו לנקוט משנה זהירות ועל כן מבצעים איסוף יזום (ריקול) גם של מוצרים נוספים מאותו קו הייצור, למרות שלא בהכרח נמצאו בהם חריגות בשלב זה:

שם המוצר: מליחות עדינה מחלב עיזים אורגני 22% שומן.

תאריכי ייצור ופג תוקף: מיוצר ב-29/06/2026, בתוקף עד 13/07/2026.

מיוצר ב-03/07/2026, בתוקף עד 17/07/2026.

מיוצר ב-05/07/2026, בתוקף עד 19/07/2026.

ברקוד: 0710497982733.

מהחברה נמסר כי בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות, המחלבה פועלת באופן מיידי לאיסוף כלל המוצרים הללו מדרכי השיווק והחנויות. לקבלת פרטים נוספים, בירורים או מענה לשאלות, הציבור מוזמן לפנות ישירות למשק הר פרחים בטלפון: 04-9541537.