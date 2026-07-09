בין גול לטיל: משחקי מילים מהחיים

יש אנשים שיש להם הרבה מה לומר, אבל הם לא יודעים מה הכי חשוב להגיד אז הם מעדיפים לשתוק.
אני לא כזה. כשיש לי מה לומר, אני משתדל להגיד את הכל בבת אחת. לפעמים, זה לוקח יותר מדי זמן והאנשים שבחרו בזכות השתיקה מתחילים לנוע בחוסר נוחות כדי לרמוז לי שהם צריכים לרוץ דחוף למקום בו לא נהוג לדבר. וכן נהוג ללכת לבד אם אתה גבר.
השבוע היו הרבה נושאים שאפשר להמציא להם משחקי מילים, ולא הצלחתי להחליט באיזה נושא לבחור. בסוף החלטתי בפרץ נדיבות נדיר וחד-פעמי להציע הפעם הרבה משחקי מילים בשלושה נושאים עיקריים. אז הרווחתם, ויהיו לכם השבוע הרבה "אמרי שרפר" לכל השבוע.
משחקי מילים על המצב באיראן
הוראת מלחמה מטראמפ: צו נשיאותי בתוקף
הנשיא בעט בפח-אשפה: הפך-פח(זה גם מה שאפשר להגיד על הציוצים שלו)
דיווח עדכני ממיצר הורמוז:
הספינה 17בתמוז נתקעה בשלושת השבועות בין המיצרים עם פרצוף תשעה באב
החלפת יעד חופשה בשל המצב: מ-L.A ל-A.I
משחקי מילים על החופש הגדול
כסף לילדים בחופשה: דמי הבטלה
אבא משגיח צפיה כשרה: רב-ערוצים
יותר מדי תוכן לצפייה חוזרת : עוד VOD
אפליקציה למדריכי קייטנה: הוראות הפעלה
כשאין חניה במלון ה-WAZE אומר : הגעת ליד
משחקי מילים על הפרידה ממונדיאל 2026
משחק אחרון של ארגנטינה: לפרוש במסי
מגנום בטעם צרפתי: M בפה
פרסומת ב-BBC : אנגלים, אוהבים נקניקיות הארי? קיין!
מסר מטראמפ אחרי הטורניר: אדום עולם אשר מלך בטרם גול
אמרת שרפר לסיום
בשבוע הבא ראש חודש אב ותחילת תשעת הימים. מאז לא נוכל יותר ללכת
למסעדות "בדרך כל בשר" ונאלץ לשנות תפריט עד תשעה באב ל- “שביל החלב" בשירת
"על הדג ועל העוקץ" (הדג מסריח מכסף). שיהיה בתיאבון ותיזהרו משם עצם בגרון.