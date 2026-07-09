בין גול לטיל: משחקי מילים מהחיים

יש אנשים שיש להם הרבה מה לומר, אבל הם לא יודעים מה הכי חשוב להגיד אז הם מעדיפים לשתוק.

אני לא כזה. כשיש לי מה לומר, אני משתדל להגיד את הכל בבת אחת. לפעמים, זה לוקח יותר מדי זמן והאנשים שבחרו בזכות השתיקה מתחילים לנוע בחוסר נוחות כדי לרמוז לי שהם צריכים לרוץ דחוף למקום בו לא נהוג לדבר. וכן נהוג ללכת לבד אם אתה גבר.

השבוע היו הרבה נושאים שאפשר להמציא להם משחקי מילים, ולא הצלחתי להחליט באיזה נושא לבחור. בסוף החלטתי בפרץ נדיבות נדיר וחד-פעמי להציע הפעם הרבה משחקי מילים בשלושה נושאים עיקריים. אז הרווחתם, ויהיו לכם השבוע הרבה "אמרי שרפר" לכל השבוע.