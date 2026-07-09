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אמרי שרפר 

בין גול לטיל: משחקי מילים מהחיים

בסוף שבוע סוער עם תקיפות באיראן והתקפות במגרשים בארה"ב, קבלו הרבה משחקי מילים להעברת הזמן בכיף בחופש הגדול 

13:05
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טראמפ במשחק חייו נגד איראן (אילוסטרציה AI)

יש אנשים שיש להם הרבה מה לומר, אבל הם לא יודעים מה הכי חשוב להגיד אז הם מעדיפים לשתוק.

אני לא כזה. כשיש לי מה לומר, אני משתדל להגיד את הכל בבת אחת. לפעמים, זה לוקח יותר מדי זמן והאנשים שבחרו בזכות השתיקה מתחילים לנוע בחוסר נוחות כדי לרמוז לי שהם צריכים לרוץ דחוף למקום בו לא נהוג לדבר. וכן נהוג ללכת לבד אם אתה גבר.

השבוע היו הרבה נושאים שאפשר להמציא להם משחקי מילים, ולא הצלחתי להחליט באיזה נושא לבחור. בסוף החלטתי בפרץ נדיבות נדיר וחד-פעמי להציע הפעם הרבה משחקי מילים בשלושה נושאים עיקריים. אז הרווחתם, ויהיו לכם השבוע הרבה "אמרי שרפר" לכל השבוע.

ספינה איראנית מול המצור האמריקאי (ללא קרדיט, אילוסטרציה AI)

משחקי מילים על המצב באיראן

הוראת מלחמה מטראמפ: צו נשיאותי בתוקף

הנשיא בעט בפח-אשפה: הפך-פח(זה גם מה שאפשר להגיד על הציוצים שלו)

דיווח עדכני ממיצר הורמוז:

הספינה 17בתמוז נתקעה בשלושת השבועות בין המיצרים עם פרצוף תשעה באב

החלפת יעד חופשה בשל המצב: מ-L.A ל-A.I

יש יצירתיות שמגיעה רק אחרי שעמום (שטארסטוק)

משחקי מילים על החופש הגדול

כסף לילדים בחופשה: דמי הבטלה

אבא משגיח צפיה כשרה: רב-ערוצים

יותר מדי תוכן לצפייה חוזרת : עוד VOD

אפליקציה למדריכי קייטנה: הוראות הפעלה

כשאין חניה במלון ה-WAZE אומר : הגעת ליד

טראמפ מתכונן למונדיאל (אילוסטרציה AI)

משחקי מילים על הפרידה ממונדיאל 2026

משחק אחרון של ארגנטינה: לפרוש במסי

מגנום בטעם צרפתי: M בפה

פרסומת ב-BBC : אנגלים, אוהבים נקניקיות הארי? קיין!

מסר מטראמפ אחרי הטורניר: אדום עולם אשר מלך בטרם גול

FISH & Chips לתשעה ימים (צילום: שאטרסטוק)

אמרת שרפר לסיום

בשבוע הבא ראש חודש אב ותחילת תשעת הימים. מאז לא נוכל יותר ללכת

למסעדות "בדרך כל בשר" ונאלץ לשנות תפריט עד תשעה באב ל- “שביל החלב" בשירת

"על הדג ועל העוקץ" (הדג מסריח מכסף). שיהיה בתיאבון ותיזהרו משם עצם בגרון.

אריאל שרפר

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