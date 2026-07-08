על רקע ההסלמה במזרח התיכון: הדולר והנפט מזנקים, הבורסה בת"א יורדת

דונלד טראמפ ( קולאג' AI, צילום: שאטרסטוק )

העימות המחודש בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להשפיע גם על השווקים הפיננסיים ברחבי העולם. על רקע התקיפות ההדדיות, ההצהרות החריפות מצד הצדדים והחשש מהתרחבות העימות באזור, נרשמות תנודות חדות בשוקי המט"ח, האנרגיה והמניות.

בשוק המטבע המקומי מתחזק הדולר מול השקל ונסחר סביב 3.05 שקלים, בעוד האירו ממשיך אף הוא במגמת עלייה ונסחר סביב 3.48 שקלים. התחזקות המטבעות הזרים משקפת את מעבר המשקיעים לנכסים הנחשבים בטוחים יותר בתקופות של אי-ודאות ביטחונית וכלכלית. גם בשוק האנרגיה נרשמת עליית מחירים. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת כבר מעל 77 דולר, בעוד שמחיר חבית נפט מסוג WTI (קרוד) חצה את רף 73 הדולרים. העליות מיוחסות לחשש מפגיעה באספקת הנפט העולמית, בין היתר בשל המתיחות במצרי הורמוז, נתיב שיט מרכזי שדרכו עוברת חלק משמעותי מתנועת הנפט העולמית.

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בישראל, בורסת תל אביב מגיבה גם היא להתפתחויות, כאשר המדדים המובילים נסחרים בירידות של קרוב לאחוז. הירידות מגיעות על רקע החשש מהמשך ההסלמה הביטחונית ומהשלכות אפשריות על הכלכלה האזורית והעולמית.

ברקע לטלטלה בשווקים עומדת ההסלמה המחודשת בין וושינגטון לטהרן. בימים האחרונים תקפה ארצות הברית שורת יעדים צבאיים באיראן, לאחר שהאשימה את טהרן בתקיפת כלי שיט במצרי הורמוז ובהפרת ההבנות בין הצדדים.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר כי מבחינתו הפסקת האש הסתיימה, בעוד שבאיראן האשימו את וושינגטון בהפרת ההסכמות והטילו עליה את האחריות להמשך ההסלמה.