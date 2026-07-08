צפו: נשיא צרפת ניסה לנשק את ידה של אשת ארדואן והושפל בשידור חי

לחיצת היד ( ללא קרדיט )

במהלך ביקור רשמי של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ורעייתו בריז'יט בטורקיה, תועדו בני הזוג במפגש עם נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ורעייתו אמינה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה הנשיא מקרון מושיט את ידו לעבר ידה של אמינה ארדואן במטרה לנשק אותה – מחווה הנהוגה כחלק מכללי הנימוס הצרפתי. אמינה ארדואן נמנעה מהמחווה והשאירה את ידה מחוץ להישג ידו של הנשיא הצרפתי. במקביל, נראה הנשיא ארדואן כשהוא לוחץ את ידה של בריז'יט מקרון בלחיצה רשמית בלבד.

הלחיצה - ללא קרדיט הלחיצה | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:46

הסרטון עורר עניין רב ברשתות החברתיות, שם צופים רבים הצביעו על הפער בין המחוות הדיפלומטיות המקובלות בצרפת לבין אלו הנהוגות בבית הנשיא הטורקי.