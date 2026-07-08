דיווח באיראן: קולות פיצוץ נשמעו בבושהר

תקיפות באיראן. ארכיון ( ללא קרדיט. )

באיראן דווח הערב על סדרת פיצוצים שנשמעו בעיר בושהר ובאזורים הסמוכים לה. לפי הדיווחים, קולות הנפץ נשמעו במספר מוקדים, אולם בשלב זה לא נמסר מידע רשמי על מקורם או על נזק שנגרם בעקבות האירוע.

במקביל, ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת מקומיים הופצו דיווחים שלפיהם בוצעה תקיפה באי ח'ארג, המשמש בין היתר כמרכז מרכזי לייצוא נפט איראני. עם זאת, כתב סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" המוצב באי הכחיש את הדיווחים וטען כי לא התרחשה תקיפה במקום. נכון לעת הזו, הרשויות באיראן טרם פרסמו הודעה רשמית בנוגע לנסיבות הפיצוצים, ולא ברור אם מדובר באירוע ביטחוני או באירוע מסוג אחר.

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הדיווחים על הפיצוצים בבושהר מגיעים יממה לאחר הסלמה משמעותית בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית הודיע כי תקף שורת יעדים צבאיים בשטח איראן, בתגובה למתקפות שיוחסו לטהרן נגד שלוש ספינות מסחר במצר הורמוז. בוושינגטון טענו כי מדובר בתגובה להפרת הבנות הפסקת האש, בעוד שבאיראן גינו את התקיפות והאשימו את ארצות הברית בהסלמה נוספת באזור. (reuters.com)