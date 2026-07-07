דרמה בדמשק: תיעוד מהפיצוצים סמוך למלון בו מתארח מקרון

הפגישה ( ללא קרדיט )

המתח בבירה הסורית בשיאו: לאחר הדיווחים על סדרת פיצוצים עזים שהרעידו את דמשק בקרבת המלון שבו מתארח נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כעת מתפרסמים תיעודים ראשונים מזירת האירוע.

אחד הפיצוצים - ללא קרדיט אחד הפיצוצים | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:14

בסרטונים המופצים ברשתות הערביות ניתן לראות עשן מיתמר באזור, כאשר כוחות הביטחון המקומיים נראים כשהם חוסמים את הצירים המרכזיים ומפנים את האזור. גורם ביטחוני ששוחח עם סוכנות "רויטרס" אישר כי מדובר בסדרה של מטעני חבלה שהופעלו במקום.

אחד הפיצוצים - ללא קרדיט אחד הפיצוצים | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:13

נכון לרגע זה, עדיין לא ברור האם מדובר בניסיון התנקשות מכוון לעבר המשלחת הצרפתית או בפיגוע אחר שהתרחש במקביל לביקורו של מקרון.