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ה​דרמה בסוריה

דרמה בדמשק: תיעוד מהפיצוצים סמוך למלון בו מתארח מקרון

דיווחים דרמטיים מלב סוריה: כלי תקשורת מקומיים מפרסמים כעת תיעוד מהפיצוצים שאירעו דקות ספורות סמוך למלון בו מתארח נשיא צרפת, עמנואל מקרון. גורמים ביטחוניים מאשרים: מדובר במטעני חבלה. צפו בתיעוד:

11:05
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המתח בבירה הסורית בשיאו: לאחר הדיווחים על סדרת פיצוצים עזים שהרעידו את דמשק בקרבת המלון שבו מתארח נשיא צרפת, עמנואל מקרון, כעת מתפרסמים תיעודים ראשונים מזירת האירוע.

אחד הפיצוצים
אחד הפיצוצים | צילום: ללא קרדיט

בסרטונים המופצים ברשתות הערביות ניתן לראות עשן מיתמר באזור, כאשר כוחות הביטחון המקומיים נראים כשהם חוסמים את הצירים המרכזיים ומפנים את האזור. גורם ביטחוני ששוחח עם סוכנות "רויטרס" אישר כי מדובר בסדרה של מטעני חבלה שהופעלו במקום.

אחד הפיצוצים
אחד הפיצוצים | צילום: ללא קרדיט

נכון לרגע זה, עדיין לא ברור האם מדובר בניסיון התנקשות מכוון לעבר המשלחת הצרפתית או בפיגוע אחר שהתרחש במקביל לביקורו של מקרון.

הפיצוץ ברכב התיירות (ללא קרדיט)

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