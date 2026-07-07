דיווח: איראן חידשה את התקיפות במצר הורמוז

מיצרי הורמוז ( מתוך טוויטר )

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן שבה להסלים: משמרות המהפכה שיגרו הלילה (בין שני לשלישי) לפחות שני טילים לעבר כלי שיט מסחריים שעברו במצר הורמוז, כך מסרו שני בכירים אמריקנים.

לפי הדיווח, שתי האוניות נפגעו וספגו נזק משמעותי, אך לא היו נפגעים בנפש. המתקפה התרחשה זמן קצר לאחר שפג תוקפן של ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שבמסגרתן התחייבו שני הצדדים להימנע מתקיפות במצר הורמוז ולאפשר חופש שיט באזור. גורמים אמריקניים מעריכים כי חידוש הירי האיראני מעמיד בסכנת קריסה את מזכר ההבנות (MOU) שנחתם לפני פחות משלושה שבועות, וכי וושינגטון צפויה להגיב בתקיפות נגד מטרות איראניות. הסוכנות הבריטית לפיקוח על הסחר הימי (UKMTO) דיווחה כי מכלית שעשתה את דרכה סמוך לחופי עומאן נפגעה מטיל, שגרם לשריפה על סיפונה. בכיר אמריקני הוסיף כי גם כלי שיט מסחרי נוסף נפגע מטיל איראני. לדבריו, לשתי האוניות נגרם נזק כבד, אולם לא דווח על נפגעים.

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השיחות לא הניבו פריצת דרך

האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שסבב השיחות העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, שהתקיים בדוחא, הסתיים ללא התקדמות משמעותית בסוגיית מצר הורמוז.

במסגרת מזכר ההבנות התחייבה איראן לפעול כדי לאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר, ובתמורה הסירה ארצות הברית את המצור שהטילה על נמלי איראן.

כעת, בעקבות התקיפה, גובר החשש כי ההבנות בין הצדדים יקרסו לחלוטין וכי האזור ישוב להסלמה צבאית.