דוח מדאיג: מאז השקת ChatGPT - זינוק חד במובטלי ההייטק

דוח חדש של שירות התעסוקה מצביע על שינוי משמעותי בשוק העבודה הישראלי בעקבות התרחבות השימוש בבינה מלאכותית.

מהנתונים עולה כי מאז השקת ChatGPT בנובמבר 2022 כמעט שולש שיעור דורשי העבודה מענף ההייטק.

לפי הדוח, עד להשקת ChatGPT היוו עובדי ההייטק כ־4% בלבד מכלל דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה.

מאז עלה שיעורם לכ־9%, ובחודש מאי 2026 כבר הגיע לכ־11%, הנתון הגבוה ביותר בשנים שאינן תקופת חירום.

לא רק עובדים בתחילת הדרך

בניגוד להערכות שלפיהן עיקר הפגיעה היא בעובדים צעירים, הדוח מראה כי העלייה במספר דורשי העבודה נרשמה בכל קבוצות הוותק.

עם זאת, הזינוק החד ביותר נרשם דווקא בקרב עובדים מנוסים: מספר דורשי העבודה בעלי יותר משמונה שנות ניסיון גדל ב־181% מאז 2023, בעוד שמספר דורשי העבודה בעלי ניסיון של עד ארבע שנים עלה ב־43%.

בחודש מאי 2026 עמד מספר דורשי העבודה בענף ההייטק על כ־16.3 אלף – שיא היסטורי לתקופה שאינה מוגדרת כחירום.

מחצית מהם הם עובדי מקצועות התוכנה. לפי הדוח, מספר דורשי העבודה שהם עובדי תוכנה ובעלי חשיפה גבוהה לכלי בינה מלאכותית עלה ב־18% מאז 2022, בעוד שבקרב בעלי מקצועות אחרים בהייטק, שגם הם בעלי חשיפה גבוהה ל-AI, נרשמה עלייה מתונה של כ־3% בלבד.

"כולם חייבים לעשות Scaling Up"

מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, אמרה כי שוק העבודה עובר שינוי עמוק המחייב היערכות מחדש.

לדבריה, "בשוק המשתנה עלינו להיות כל העת עם יד על הדופק, לזהות את המגמות בזמן, להיערך אליהן ולהוביל את פיתוח ההון האנושי של ישראל."

משש הוסיפה כי שירות התעסוקה כבר פועל לפיתוח מסלולים שיסייעו לעובדי הייטק להשתלב מחדש בשוק העבודה, בין היתר באמצעות שילובם בתפקידי טכנולוגיה גם בענפים שאינם חברות הייטק.

לדבריה, "בעידן של בינה מלאכותית כולם מוכרחים לעבור Scaling Up".