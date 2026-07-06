טראמפ באיום על איראן: או שנגיע להסכם – או שנסיים את העבודה

שיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למתיחות מול איראן ושיגר מסר תקיף. הנשיא הבהיר כי מבחינתו ישנן שתי אפשרויות בלבד על הפרק: הגעה להסכם חדש, או מהלך צבאי קצר.

"אנחנו ננצח בדרך זו או אחרת", הצהיר טראמפ בפני העיתונאים. "או שנעשה הסכם או ש'נסיים את העבודה'. ולא יהיה קשה ל'סיים את העבודה'".

"הייתי מעדיף להגיע להסכם"

לצד האיום המפורש, טראמפ הדגיש כי הוא מעדיף את נתיב המשא ומתן על פני עימות, ונימק זאת ברצונו להימנע מפגיעה נרחבת באוכלוסייה האזרחית ברפובליקה האסלאמית.

"הייתי מעדיף להגיע להסכם, כי אינני רוצה שזה ישפיע על 91 מיליון בני אדם", דברי הנשיא, כשהוא מתייחס למספר תושבי המדינה.