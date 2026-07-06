בפעם השנייה ברציפות: בנק ישראל הוריד את הריבית

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להפחית את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.5%. מדובר בהפחתת הריבית השנייה ברציפות והשלישית מתחילת שנת 2026, לאחר שבתחילת השנה עמדה הריבית על 4.25%.

ההחלטה תאמה את תחזיות הכלכלנים ולא הפתיעה את השווקים. בשעה 16:15 צפוי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, לקיים מסיבת עיתונאים שבה יסביר את הרקע להחלטה ויציג את התחזית המאקרו-כלכלית המעודכנת של הבנק.

הפחתת הריבית מגיעה לאחר שהאינפלציה בישראל התייצבה בחודשיים האחרונים על קצב שנתי של 1.9%, נתון הנמצא במרכז יעד האינפלציה של בנק ישראל, העומד על 1% עד 3%. גם הציפיות לאינפלציה ממשיכות לרדת ונמצאות מתחת לרף של 2%, נתון המעניק לבנק ישראל מרחב פעולה להפחתת הריבית.

בבנק ישראל מעריכים כי סביבת האינפלציה היציבה מאפשרת הקלה מסוימת במדיניות המוניטרית. בין היתר, הפחתת הריבית עשויה לסייע בהתמודדות עם השקל החזק, שפוגע ברווחיות היצואנים, במיוחד בענף ההייטק, ומכביד על הפעילות הכלכלית.

לצד החלטת הריבית פרסם הבנק גם תחזית מאקרו-כלכלית מעודכנת. בתחזית הקודמת, שפורסמה בסוף חודש מרץ, העריך הבנק כי המשק הישראלי יצמח ב-3.8% במהלך 2026 וב-5.5% בשנת 2027. לשם השוואה, במשרד האוצר העריכו בתחילת יוני כי הצמיחה השנה תעמוד על 4%, בעוד שבקרן המטבע הבינלאומית העריכו בשבוע שעבר כי הצמיחה תסתכם ב-3.5%.

בתחזית הקודמת העריך בנק ישראל גם כי הגירעון התקציבי יעמוד על 5.3% מהתוצר וכי יחס החוב לתוצר יגיע ל-70.5%.

באשר לאינפלציה, התחזית הקודמת צפתה כי שנת 2026 תסתיים בעליית מחירים שנתית של 2.2%, ובשנת 2027 תעמוד האינפלציה על 1.8%. באותה תחזית העריכה חטיבת המחקר של בנק ישראל כי הריבית תעמוד בסוף מרץ 2027 על 3.5% עד 3.75%. בעקבות ההפחתה הנוכחית, הריבית כבר הגיעה ביולי 2026 לרמה שבבנק העריכו כי תושג רק בעוד כשמונה חודשים.

בישיבת הוועדה השתתפו נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, המשנה לנגיד אנדרו אביר, מנהל חטיבת המחקר ד"ר עדי ברנדר, וכן שני החברים החיצוניים, פרופ' נעמי פלדמן ופרופ' אורי חפץ. הוועדה ממשיכה לפעול בהרכב חסר של חמישה חברים בלבד, אף שהחוק קובע כי עליה למנות שישה חברים. לפי הדיווחים, קיימת הסכמה על מינויו של ד"ר גיל בפמן לחבר הוועדה, אולם המינוי טרם אושר על ידי הממשלה.