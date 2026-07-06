רומי ואמיר ( סרוגים )

"אתה לא יכול להיות בנאי בינוני" - המשפט הזה ליווה את אמיר בנאי שנים רבות, והפך לסוג של עול שהלחיץ אותו בכל צעד בקריירה. בהצצה לקראת "רוקדים עם כוכבים" הערב (שני), השחקן והזמר חשף את הצד האישי של החיים לצד אחד משמות המשפחה המפורסמים ביותר בתרבות הישראלית.

"יש משפט שאומר כאילו שאתה לא יכול להיות בנאי בינוני. אה, שזה כאילו בעייתי קצת", סיפר בנאי בראיון עם לוסי איוב. "וזה נורא הלחיץ אותי, ושנים הרגשתי שחובת ההוכחה עליי היא גדולה יותר".

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"אני חלק ממשהו גדול" אבל משהו השתנה בשנה האחרונה. בנאי, בנה של השחקנית אורנה בנאי ואחיינם של מאיר בנאי ואביתר בנאי, מצא את הדרך להפוך את העול לגאווה. "אני לומד ב... אני חושב רק בשנה האחרונה כאילו באמת באמת ליהנות מזה ולהתגאות בזה", הודה. "כאילו אני... אני חלק ממשהו גדול". בנאי הבהיר את עמדתו בצורה חד-משמעית: "אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה, וזה משהו שאני אוהב". לדבריו, אין לו שום ניסיון לברוח מהטייטל הזה - להיפך, הוא רואה בתוכנית הזדמנות להראות צדדים נוספים של עצמו.

- סרוגים צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 0:00

מ"רוקדים" לפסטיגל

ההשתתפות ב"רוקדים עם כוכבים" הוכיחה שבנאי אכן מצליח לעמוד בציפיות הגבוהות. בפרק הפתיחה של העונה, הוא והרקדנית רומי נוף קיבלו 32 נקודות - הציון השני בגובהו בערב, רק נקודה אחת מאחורי שירי מימון שסיימה בראש הטבלה עם 33 נקודות.

הכימיה בינו לבין רומי נוף, שנחשבת לאחת הרקדניות המצליחות בתוכנית, בלטה במיוחד. "אני חייל של רומי. כל דבר שהיא אומרת לי - אמן", סיפר בנאי בהומור בראיון נוסף לסרוגים.

ההצלחה בתוכנית פתחה לו דלתות נוספות: בנאי הצטרף רשמית לקאסט של פסטיגל 2026, במה שתהיה הופעת הבכורה שלו על במת המופע הגדול של חנוכה. הוא מצטרף לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע, כשהזמרת עדן בן זקן תשמש כאומנית האורחת.

"זו התוכנית הכי טובה שיש", אמר בנאי בהתלהבות על "רוקדים עם כוכבים". "זה שילוב של משחק, מוזיקה, ריקוד ואומנות בפריים טיים". לדבריו, עצם ההשתתפות בתוכנית היא כבר סוג של חלום שהתגשם עבורו.

כך, נראה שאמיר בנאי מצא את הדרך שלו - לא לברוח משם המשפחה, אלא לחבק אותו ולהוסיף לו את הצבע והאישיות שלו. "אני חלק ממשהו גדול", אמר - ובשנה האחרונה, הוא באמת למד מה זה אומר.