אחרי השמועות: מפקד כוח קודס הופיע בפומבי בטהראן

איסמעיל קאאני תועד בהלוויית חמינאי לאחר חודשים של דיווחים וספקולציות על מצבו. הופעתו הפומבית מאותתת כי הוא עדיין חלק מהנהגת משמרות המהפכה וממשיך למלא את תפקידו.

איסמעיל קאאני, מפקד כוח קודס, תועד כשהוא משתתף בהלווייתו של עלי חמינאי בטהראן.

הופעתו עוררה עניין משום שבחודשים האחרונים נפוצו דיווחים ושמועות שונות על מצבו. בין היתר נטען בכלי תקשורת שונים כי ייתכן שנפגע או הודח מתפקידו, אך באיראן לא נמסר אישור רשמי לכך.

כעת, עם הופעתו הפומבית בטקס ההלוויה, נראה כי קאאני ממשיך להיות חלק מהצמרת הביטחונית של המשטר האיראני. התיעוד מספק תשובה לשמועות שהסתובבו בתקופה האחרונה וממחיש כי הוא עדיין מופיע לצד בכירי המשטר באירועים רשמיים.אם תרצה, אוכל גם להוסיף פסקת רקע קצרה על תפקידו של כוח קודס ועל מקומו של קאאני בצמרת האיראנית.