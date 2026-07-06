סופי בהריון - ודור מ"חתונמי" שובר שתיקה ומגיב לראשונה

העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) ממשיכה לספק דרמות בקצב מסחרר, אבל השמועה האחרונה הצליחה להרעיד את הרשת: האם סופי בהריון, ומה בדיוק קורה בינה לבין דור מאחורי הקלעים?

תפסנו את דור לראיון צפוף וניסינו להבין האם הוא עומד להפוך לאבא בקרוב, ואיך הוא מתמודד עם ההנחיות המפתיעות של הפסיכולוג שליווה אותם בתהליך.

"צריך עוד מישהו בשביל זה"

כשנשאל ישירות על השמועות הבוערות סביב ההריון של סופי, דור העדיף לשמור על עמימות משעשעת אך מבוקרת: "ההריון הוא של סופי. סופי בהריון," אמר בחיוך. אבל צריך שניים בשביל שזה יקרה: "את זה אבא ואמא לימדו אותי כשהייתי ילד. נכון, צריך עוד מישהו בשביל זה... אבל את יודעת שאני בחוזה עם קשת 12 ואני לא יכול כרגע לענות על שאלה כזאת".

"הלב דופק יותר מהר"

למרות הסודיות סביב עתיד היחסים, דור לא מסתיר את החיבור המטורף שהיה ביניהם מהרגע הראשון על המסך – חיבור שלא רואים בכל זיווג בתוכנית. "הקשר התחיל מצוין. להסביר את זה? אני בעצמי לא יודע," הוא משתף בהתרגשות. "זה לפעמים קורה שפתאום פוגשים מישהו והלב דופק יותר מהר, וזה מה שקרה לסופי ולי, אני חושב".

צפייה בפרקים מחזירה אותו אחורה בזמן, אל הרגשות שהוצפו על סט הצילומים שנערכו כמעט לפני שנה: "זה מעורר מחדש את כל הרגשות, וכיף לראות את זה. אני נהנה, למרות שיש גם רגעים קשים, כמובן".

למה הפסיכולוג ביקש מהם להתרחק?

אחת הנקודות המפתיעות בטיפול של השניים הייתה ההמלצה של פסיכולוג התוכנית לקחת צעד אחורה דווקא כשהכל נראה מושלם. כאיש טיפול בעצמו, דור דווקא מבין ומצדיק את המהלך: "אני חושב שכל מערכת יחסים צריכה קצת להיות מאווררת. להתקרב יותר מדי זה משהו שהוא לא טוב בעיניי, וגם להתרחק יותר מדי זה לא טוב. אני חושב שהוא ניסה לקחת אותנו למקום מאזן, ואני מסכים עם האמירה הזאת".

האם המהלך הטיפולי הזה הציל את מערכת היחסים או הוביל לפרידה? דור מסכם במבט אופטימי אל העתיד אך משאיר אותנו במתח: "את זה אנחנו נגלה בהמשך. בינתיים, ממה שאפשר לראות, אני חושב שרואים שזה עובד טוב בקליניקה".