בשורה בדרך? בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית

בנק ישראל צפוי לפרסם היום (שני) את החלטת הריבית, ולפי ההערכות בשוק היא תרד מ־3.75% ל־3.5%.

אם התחזיות יתממשו, תהיה זו הפחתת ריבית נוספת שתביא להקלה עבור מאות אלפי ישראלים המחזיקים במשכנתאות ובהלוואות הצמודות לריבית הפריים.

לצד החלטת הריבית, צפוי בנק ישראל לפרסם גם תחזית צמיחה מעודכנת למשק, הראשונה מאז סיום מבצע "שאגת הארי".

למה דווקא עכשיו?

הגורם המרכזי שמאפשר את הורדת הריבית הוא הירידה באינפלציה. קצב האינפלציה השנתי עומד כיום על 1.9%, בתוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, מה שמעניק לנגיד אמיר ירון מרחב להקל על הציבור ועל המשק.

במקביל, המשק הישראלי עדיין מתמודד עם האטה כלכלית, לאחר שהתוצר התכווץ ברבעון הראשון של השנה. הורדת הריבית נועדה גם לעודד צריכה, השקעות ופעילות עסקית.

כמה כסף זה יחסוך?

אם ריבית הפריים תרד מ־5.25% ל־5%, בעלי משכנתאות במסלול פריים צפויים לשלם פחות מדי חודש.

לפי נתוני התאחדות יועצי המשכנתאות, משכנתה ממוצעת של כ־450 אלף שקל במסלול פריים ל־25 שנה תוזל בכ־66 שקלים בחודש. לאורך חיי ההלוואה מדובר בחיסכון מצטבר של קרוב ל־20 אלף שקל.

גם בעלי הלוואות ועסקים המממנים פעילות באמצעות אשראי צפויים ליהנות מירידה בעלויות המימון.