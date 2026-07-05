מגישת חדשות 12 מסתבכת: "הרבנים, שטופי הזימה, אין מילה אחרת"

סערה בעולם התקשורת: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פתחה בהליכי הפרה לכאורה נגד חדשות 12. הסיבה? התבטאות חריפה ויוצאת דופן של המגישה והפרשנית דנה וייס במהלך תוכנית "אולפן שישי".

במהלך דיון סוער שעסק בהתנגדותם של רבני ישיבות ההסדר לשילוב נשים לוחמות בחיל השריון , וייס לא חסכה במילים ותקפה חזיתית את הרבנים. בין היתר, כינתה אותם "שטופי זימה", וטענה כי "במקום לראות את הנשים כמכלול, הם מרדדים את הנשים רק לנקב שיש לנשים, וחושבים רק מהאיבר הזה".

במכתב רשמי שנשלח לסמנכ"ל התוכן של חדשות 12, גיא סודרי , הבהירה ראש אגף טלוויזיה ברשות השנייה, ורד עזרא , כי הדברים הללו מהווים פגיעה קשה בטעם הטוב, בכבוד האדם וברגשות הציבור.

כעת, לחדשות 12 יש שבעה ימים בלבד להגיש את תגובתם , שתשמש כשימוע בכתב – לפני שיוטלו על הערוץ עיצומים כספיים וקנסות כבדים.