ראש הסגל של נתניהו עובר לכוורת של איזנקוט

עובר לאיזנקוט. הורוביץ ( מאיר ועקנין/פלאש90 )

מלשכת נתניהו למפלגת ישר. יואב הורוביץ, מ׳׳מ מנכ׳׳ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל לשעבר, מונה לראש צוות 100 הימים של איזנקוט.

מדובר בצוות שאמור לבנות תכנית עבודה לשלושת החודשים הראשונים של איזנקוט כראש ממשלה. הצוות יכלול את פרופסור מנו טרכטנברג ואת תאיר איפרגן, בכירה בשירות הציבורי לשעבר. הורוביץ, לוחם סיירת מטכ"ל בעברו, בכיר במשק, ששירת כמ"מ מנכ"ל משרד ראה"מ תחת נתניהו. ההיכרות בינו ובין איזנקוט החלה כשאיזנקוט היה רמטכ"ל, ובישר אומרים כי איזנקוט מצא בו משרת ציבור מהמעלה העליונה במקצועיותו, בממלכתיות בה נהג ובמחויבותו העמוקה למדינת ישראל. במסיבת הפרידה אמר עליו נתניהו: "יואב היה בצמתי העשייה המרכזיים וסייע לי רבות בעשייה חשובה למען מדינת ישראל. אני בטוח שהוא ימשיך לעשות חיל בהמשך דרכו״.

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יו"ר ישר! הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט: ״לצד תוכניות העבודה המפורטות שאנו מכינים שאת חלקן הצגנו, החלטתי להקים צוות בעל ניסיון ייחודי ורב בעבודת הממשלה על מנת לאפשר יישום מהיר של החלטות מיד עם תחילת העבודה של הממשלה שנקים.

מתוך גודל השעה וחרדת הקודש למצב, אני רואה חשיבות לניצול הזמן כבר עתה לבניית התוכנית והסנכרון לשם יישום מהיר. הממשלה שנקים מחויבת להחלטות המורכבות וליעדים הקריטיים שלפנינו. הצוות יוודא את הוצאתם המהירה, החלקה והנכונה ביותר לפועל, לטובת העם והמדינה.

ביקשתי מיואב הורוביץ לקחת על עצמו את המשימה החשובה שלפתחנו. יואב הוא מטובי האנשים ואני בטוח שנסיונו ומקצועיותו יתרמו רבות לחזרתה של ישראל למסלול".

יואב הורוביץ: ״אני מודה ליו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט על האמון שהוא נותן בי ועל בחירתי להוביל משימה חשובה זו. הצוות ואני מכירים היטב את עבודת הממשלה, הכנסת והשירות הציבורי ונבנה את התשתית לכך שמיד עם הקמת הממשלה הבאה, תצא לפועל תוכנית סדורה שתאפשר השגה מהירה ומלאה של היעדים שנקבעו. זוהי משימה שאין חשובה ממנה. בעזרת השם, נעשה ונצליח".