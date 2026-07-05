המוזיקאי יהל דורון: "אנחנו בדרך לחורבן"

המוזיקאי המוערך יהל דורון (מהצמד "גיא ויהל") הפתיע השבוע את עוקביו ברשתות החברתיות כשחשף פרויקט אישי יוצא דופן שלקח על עצמו וארך כמעט שנה: קריאת התנ"ך בשלמותו, מתחילתו ועד סופו, ללא מתווכים.

דורון שיתף כי מי שהצית את הרעיון היה המוזיקאי עידן רייכל, במהלך שיחה בתוכנית "בסלון עם צופית" בערוץ משב. רייכל דיבר על הטעינות סביב סממנים יהודיים בגני ילדים ותהה: "איך זה שאנחנו לא קוראים את התנ"ך? ספר שהוא הדבק שהחזיק אותנו אלפי שנים". בעקבות הדברים, החליט דורון לצלול אל הספר המשפיע ביותר בהיסטוריה היהודית.

דורון מתאר את הקריאה כ"חוויה מטורפת" ומתוודה כי נדהם לגלות עד כמה המציאות התנ"כית משקפת אחד לאחד את המציאות הישראלית המורכבת של ימינו: "מטורף כמה הדברים לא השתנו. מפוצלים כמעט תמיד... השלטון המושחת, אנשי הדת שסרחו, הכל חוזר על עצמו".

דורון מצא הקבלה ישירה למשא ומתן עם שבטי גד וראובן, ומצטט את הפסוק המהדהד: > "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?". אירועי ה-7 באוקטובר: סיפור צקלג ודוד המלך הכה בדורון בעוצמה, כשתואר שם כיצד עמלקים פלשו, בזזו וחטפו נשים וילדים – וכיצד דוד המלך יצא לרדוף אחריהם כדי להשיב את החטופים הביתה.

"אין בתנ"ך דתיים או חילונים – לקחו בעלות על היהדות"

אחת התובנות המרכזיות של המוזיקאי מהקריאה נוגעת לחלוקה המגזרית שמפלגת את החברה הישראלית כיום. "שמעו קטע," כתב, "אין בתנ"ך מושג של חרדי, דתי או חילוני." לדבריו, הספר מגדיר אנשים רק כיראי שמים ועובדי ה', או כאלו שעושים את הרע בעיניו. "אני כבר שנים מרגיש שלקחו בעלות על היהדות", הוסיף דורון, "אני חושב שכל אדם שיקרא את התנ"ך ויבין את המהות שלו, יפעל אחרת בתוך השיח היום".

אזהרה מפני חורבן שלישי

את הפוסט החשוף בחר דורון לחתום באזהרה מצמררת המבוססת על סופו הטרגי של ספר הספרים, המסתיים בחורבן וגלות בימי המלך צדקיהו.

"אם נרדוף אחרי הצדק בעיוורון... ונאחוז בו בלי רצון אמיתי לראות ולשמוע את האחר, אנחנו על המסלול המהיר לחורבן ולגלות", התריע המוזיקאי, וחתם בתקווה: "הלוואי שהפעם נצליח לכתוב סוף אחר".