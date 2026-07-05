טלטלה ב"משחקי השף": זה השף המפורסם שיחליף את יוסי שטרית

אחרי העזיבה הדרמטית של השף יוסי שטרית למתחרים בקשת 12, רשת 13 מודיעים היום (ראשון) על הצטרפותו של השף גיא גמזו מצטרף לעונה החדשה של התוכנית. גמזו ישמש כשופט וכמנטור.

העונה החדשה של “משחקי השף” תציג רענון משמעותי בכל היבטי התוכנית החל מנבחרת השופטים, דרך האתגרים והמשימות ועד לחוויית הצפייה . במטרה להביא למסך את התחרות הקולינרית העדכנית, החדשנית והמסקרנת ביותר.

גמזו נחשב לאחד השפים הבולטים והמשפיעים בישראל. לאורך השנים ביסס לעצמו מעמד מקצועי בזכות סגנון קולינרי ייחודי, חשיבה יצירתית וסטנדרטים בלתי מתפשרים, והוביל מסעדות שהפכו לשם דבר בזירה הקולינרית המקומית.

כיום הוא עומד מאחורי המסעדות הלנה, אסא וצ’קולי, המבטאות כל אחת תפיסה קולינרית שונה ומשלבות חומרי גלם מקומיים, יצירתיות ודיוק.

הצטרפותו של גמזו מסמלת את רוח ההתחדשות של העונה החדשה. הוא יביא עמו ניסיון מקצועי עשיר, נקודת מבט רעננה, תשוקה למצוינות ורצון לגלות, ללוות ולהצמיח את דור העתיד של השפים בישראל.

העונה החדשה של “משחקי השף” נמצאת בימים אלה בשלבי הפקה ותשודר ברשת 13.