ארי מ"חתונמי" חושף: "הערכים של הדת משרתים אותי ביום יום"

כוכב העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון", אריאל גולדברג (ובקיצור ארי), מתיישב לראיון כנראה הכי פתוח שלו עד כה ומספר על התחושות לצפות בעצמו על המסך, הגל הדתי בתכנית, והשאלה שכולם רוצים לדעת עליה את התשובה: מה קורה בינו לבין נועה היום?

"העריכה עושה עבודה מצוינת"

למרות שרבים ממשתתפי ריאליטי נוטים להתלונן על הדרך שבה הם מוצגים על המסך, ארי דווקא מרוצה מהתוצאה הסופית. "בסך הכל התוכנית משקפת את הדינמיקה בינה לביני במהלך התוכנית", הוא מספר. עם זאת, הוא מזכיר לצופים שלא הכל מתועד: "חשוב לזכור שהמצלמות לא איתנו 24/7, אז הרבה מהדינמיקות מתפספסות, אבל בסך הכל העריכה עושה עבודה מצוינת".

כשנשאל איך זה מרגיש לראות את עצמו מהצד, הוא משתף שמדובר בחוויה מטורפת וכיפית: "אני אסיר תודה על הזכות לראות את עצמי על המסך. יש חלקים שאתה יותר אוהב ויש חלקים שפחות, אבל בסוף זה הסיפור וזה מחזיר אותך אחורה לסיטואציות שגרמו לך לעבור תהליך". הוא מוסיף כי חלק מהרגעים נראו לו בראש אחרת – לפעמים דרמטיים או אינטנסיביים יותר ממה שהם באמת היו במציאות.

הוייב הדתי על המסך

אחת התופעות הבולטות העונה היא הנוכחות המוגברת של משתתפים מהמגזר הדתי או בעלי רקע מסורתי. ארי, שערך "מתמטיקה שלופה מהמותן" וספר שלושה מתוך ארבעה עשר מתמודדים שהגיעו עם "וייב דתי", מוצא את זה מרתק במיוחד. "זה סופר מעניין. יכול להיות שזה בא ממקום שאנשים יכולים להתחבר לסיפור, למשהו שיוצא מגדר הרגיל – מילד שעשה תהליך שונה מילד נורמטיבי".

כשזה נוגע אליו באופן אישי, ארי מבהיר שהוא לא מגדיר את עצמו כאדם דתי, אך השורשים שם לגמרי. "אני לא כל כך מגדיר את עצמי כבן אדם דתי, אבל אני חושב שהערכים שהדת לימדה אותי לגמרי משרתים אותי ביום-יום."

ומה קורה עם נועה? "אסור לי לספר"

לא יכולנו לשחרר אותו בלי לשאול את שאלת מיליון הדולר: האם הוא ונועה מוזס עדיין בקשר מאז סיום הצילומים?

כאן ארי נאלץ לשמור על שתיקה מוחלטת בשל חוקי הפורמט הנוקשים. "אני אסור לי לספר, לא יכול לשתף", הוא אומר בחיוך. "אני אשמח, אבל לא יכול. לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, אני יודע שאתם אוהבים חתונה ממבט ראשון אז חבל לעשות ספוילרים".

בסופו של דבר, ארי מסכם את החוויה כולה בתחושת שלמות ומחילה עצמית: "אני מאוד שלם עם הסיטואציה. זה מה שידענו הכי טוב באותה נקודת זמן. זו דינמיקה עם שני אנשים חדשים שלומדים להכיר אחד את השני בכל מיני סיטואציות, ואני חושב שעשינו את הכי טוב בהתאם למה שידענו".