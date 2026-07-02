נציג חדש לציבור הסרוג בחריש: נתנאל שטרית ייכנס למועצת העיר

סיעת "הליברלים" במועצת העיר חריש הודיעה על חילוף בהרכב חברי המועצה מטעמה. במסגרת המהלך, חבר המועצה יפתח שטיין יסיים את כהונתו במועצה, ובמקומו ייכנס נתנאל שטרית, שישמש גם כיו"ר ועדת הביקורת העירונית.

בסיעה מסבירים כי המהלך נועד לחזק את עבודת האופוזיציה ואת יכולת הפיקוח על פעילות העירייה, לצד הרחבת העשייה הציבורית מחוץ לכותלי המועצה.

נתנאל שטרית (39), נשוי ואב לשלושה, הוא מהנדס בחברת הייטק ותושב חריש בעשור האחרון. הוא נחשב למי שמייצג את הציבור הדתי לאומי בסיעת ה"ליברלים" בעיר חריש.

שטרית היה שותף בעבר להקמת מועדון "הדוק" והספרייה הקהילתית בעיר, ופעל בתחומי התרבות והקהילה.

בעת הכניסה לתפקידו אמר: "אני מגיע מעולם שבו בודקים נתונים, בונים תהליכים ארוכי טווח ומודדים תוצאות. ניהול מקצועי, שקיפות והקשבה אינם סיסמאות אלא תנאי בסיסי לעיר חזקה."

חבר המועצה היוצא יפתח שטיין, איש חינוך ובעל תואר שני, מסר כי החליט לפנות את מקומו במועצה: "אני נשאר חלק מלא מהדרך ומהסיעה, אך בוחר לצאת לשטח כדי לקדם יוזמות חינוכיות וקהילתיות באופן ישיר. חריש זקוקה היום ליותר חיבורים ולעשייה מעשית עבור תושבים שלעתים נופלים בין הכיסאות."

יו"ר האופוזיציה בחריש, שני גרינברג, בירכה על המהלך ואמרה כי שטרית יהיה הנציג החדש של הציבור הדתי-לאומי במועצת העיר.

לדבריה, "בחריש יש ציבור דתי־לאומי גדול ותורם, שראוי לקבל ייצוג אותנטי. נתנאל מביא איתו מקצוענות, אחריות וחיבור בין אנשים שונים."