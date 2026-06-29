נשיא איראן מאשר: חצי מהכספים המוקפאים ישוחררו 

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( נעם גלאי\שאטרסטוק )

כניעה נוספת של ארה"ב? אחרי הדיווחים על הסכמה להפסקת המתקפות במיצרי הורמוז וחידוש המשא ומתן, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען היום (שני) כי חצי מהכספים האיראניים המוקפאים שמוחזקים בקטאר ישוחררו ויוחזרו לידי המדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית "IRNA". לפי הדיווח, 6 מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד המוחזקים בקטאר יופשרו בקרוב.

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"ההסכם האחרון הוא הישג חשוב וניצחון גדול עבור העם האיראני" אמר פזשכיאן. "ארה"ב וישראל סברו שאיראן תקרוס כתוצאה מלחצים כלכליים ובלבול פנימי, אך העם האיראני סיכל את החישובים הללו. העם, הכוחות המזוינים האיראנים והממשלה עמדו בנחרצות כדי להגן על המדינה ולא אפשרו את השגת מטרות האויבים".

בסיכום דבריו פזשכיאן התייחס להמשך המשא ומתן עם ארה"ב, ובפרט המגעים על פרוייקט הגרעין. לטענתו, "המנהיג העליון עלי חמינאי אמר בעבר כי איראן לא פועלת לייצר נשק גרעיני, והרפובליקה האיסלאמית של איראן מאשרת את העמדה הזאת גם היום".