"הסל של ישראל" או "עבודה בעיניים"?

ברקת מציג את הסל של ישראל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

חודשיים אחרי השקת "הסל של ישראל", מחקר ראשון מסוגו בישראל של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב בחן את תוכנית הדגל של משרד הכלכלה וגילה כי לצד הוזלה משמעותית במוצרי התכנית שאר המוצרים התייקרו.

מצד אחד הוזלה משמעותית של עשרות מוצרים שנכללו במסגרת "מוצרי הסל" ובמקביל גל התייקרויות של מוצרים אחרים שעשוי לשחוק את החיסכון לצרכנים. המחקר נערך ע"י פרופ' איתי אטר ועדי עומר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב וד"ר אור אבישי־ריז'י מאוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה. המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי־רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה. במסגרת התוכנית התחייבה רשת קרפור למכור סל של 100 מוצרים במחיר כולל של 1,098 שקל, לעומת מחיר ממוצע של כ-1,700 שקל לפני ההשקה. בתמורה, המדינה הקצתה לרשת תקציב של 50 מיליון שקל לקמפיין פרסום רחב היקף. התוכנית מופעלת ב-50 סניפי קרפור ובאתר האונליין של הרשת למשך חצי שנה. במוצרי הסל: הוזלות חדות בקרפור – השפעה מוגבלת על המתחרים החוקרים מצאו כי מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית ירדו בכ-35%, בעוד שבסניפי קרפור שאינם משתתפים ביוזמה נרשמה ירידת מחירים של כ-6%, המעידה על זליגת ההשפעה גם לחלקים אחרים ברשת.בערוץ האונליין של קרפור נרשמה ירידת מחירים ממוצעת של כ-37% במוצרי הסל. מחוץ לרשת קרפור, ההשפעה של התכנית מתונה בהרבה. כאשר נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%. מי הוזילו ומי נשארו במחיר היקר? מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%. חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%. יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%. ויקטורי הוזילה בכ-3%. רמי לוי הוזילה בכ-3%. בשופרסל דיל וביוניברס לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת. גם באושר עד לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.

מחירי הסל ירדו. השאר התייקרו ( מתוך המחקר של אוניברסיטת תל אביב )

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המחירים ירדו - השאר התייקרו

הממצא הבולט ביותר במחקר הוא שבמקביל להוזלת מוצרי הסל, נרשמו עליות מחירים נרחבות במוצרים אחרים הנמכרים בסניפי קרפור. החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים שאליהן משתייכים מוצרי הסל – קטגוריות הכוללות מאות מוצרים שאינם כלולים ביוזמה עצמה. בסניפי קרפור המשתתפים ביוזמה נמצאו התייקרויות ב-46 מתוך 76 קטגוריות שנבדקו, כאשר ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית.

גם מוצרים פופולריים שאינם בסל התייקרו

החוקרים גם בחנו את המחירים של 86 מוצרים פופולריים שאינם נכללים בתוכנית. גם כאן נמצאה עליית מחירים: בסניפים הפיזיים של קרפור נרשמה התייקרות ממוצעת של כ-1.5%, ובאתר האונליין התייקרות של כ-2%.

החוקרים בדקו גם האם רשתות מתחרות הגיבו באופן שונה באזורים שבהם פועלים סניפי קרפור המשתתפים בתוכנית. הממצאים הראו שלא נמצאו הבדלים בין ערים שבהן פועל סניף קרפור המשתתף ביוזמה לבין ערים שבהן אין סניף כזה. המסקנה היא שהרשתות הגדולות קובעות מחירים ברמה ארצית, ולא מנהלות תחרות מחירים מקומית מול כל סניף בנפרד.

החוקרים: "בכלכלה אין מתנות חינם"

פרופ' איתי אטר מסכם: "אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל חלק מהמתחרים. אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם. כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות.

לכן צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל, שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה, מההיבט הזה, ייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".

ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר: "רק לפני חודשיים הושק מיזם "הסל הזול של ישראל" וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. בנוסף, הצרכנים שאינם קונים שם, נהנים אף הם, מירידת מחירים של 4.75% במוצרים הפופולריים הכלולים בסל הזול של ישראל, ב-18 הרשתות המובילות בשוק, כך על פי נתוני CHP שהציג השר בשבוע שעבר.

אנו מקווים שחוקרי אוניברסיטת ת"א לא נוהגים להגדיר בדרך כלל איסוף וניתוח נתונים של חודשיים, כ"מחקר" ונשמח לראות ניתוח משמעותי יותר עם חלוף תקופת ההתקשרות, שנקבעה לחצי שנה, בעלות 25 מלש"ח (ולא כפי שצוין) ועל בסיס נתוני 54 סניפים (ולא כפי שצוין) ואת פירוט כל הנתונים שנאספו (ולא כפי שלא פורסם).