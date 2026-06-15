בעקבות ההתפתחויות: פיקוד העורף בהודעה חשובה לציבור

פיקוד העורף הודיע הבוקר (שני) על הקלות משמעותיות במדיניות ההתגוננות ועל הסרת חלק מרבי מהמגבלות שהוטלו על הציבור.

ההקלות החדשות מגיעות לאחר יממה מתוחה במיוחד, שבמהלכה הוחמרו הנחיות המיגון בכל רחבי הארץ בעקבות איום ישיר ומיידי לתקיפה מצד איראן. בסופו של דבר, המשבר המדיני-ביטחוני נרגע שעות ספורות לפני פקיעת האולטימטום, כאשר טהרן נמנעה מלתקוף בעקבות חתימת מזכר ההבנות והסכם הביניים המפתיע מול ארצות הברית.

חזרה לשגרה ברוב אזורי הארץ

בתום הערכת מצב מחודשת שקיימו בצה"ל, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל מהיום, 15 ביוני 2026 בשעה 10:00, ועד ליום שלישי, 16 ביוני 2026 בשעה 20:00.

במסגרת השינויים הנוכחיים, ההקלה המשמעותית ביותר היא הסרת מגבלת ההתקהלות של עד 5,000 אנשים שהייתה בתוקף, והיא מבוטלת לחלוטין בכלל אזורי הארץ. החלטה זו מאפשרת קיום מחדש של אירועי תרבות, ספורט והתכנסויות המוניות ללא הגבלה.

קו העימות: ללא שינוי

עם זאת, למרות ההסכם הבינלאומי והרגעת הרוחות מול איראן, בגבול הצפון וביישובי קו העימות עדיין שומרים על דריכות גבוהה מאוד. בפיקוד העורף הבהירו כי באזור קו העימות תישמר בשלב זה פעילות חלקית בלבד, וללא כל שינוי בהנחיות המחמירות הקיימות שם בשל האיומים המקומיים.

בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים הערכת מצב שוטפת בכל העת בהתאם להתפתחויות הגיאופוליטיות. ככל שיהיו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף ושל דובר צה״ל.