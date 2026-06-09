האיראנים חוזרים לאיים: ננקום את הדם שישראל שפכה

רשתות הטלוויזיה באיראן חשפו לפני זמן קצר כי מספר אנשי זרוע הטילים האיראנים נהרגו במתקפות הישראליות בשטח המדינה, והתחייב לנקום את מותם

רשתות הטלוויזיה הממלכתיות של איראן, הודיעו לפני זמן קצר על דבר מותם של לפחות שני חיילים איראניים שנהרגו במתקפות הישראליות אמש, בשטח המדינה. שני החיילים שירתו בזרוע הטילים וההגנה האווירית של המשטר, ובכירים במשטר התחייבו לנקום את מותם בשעת הכושר.

החיילים האיראנים המחוסלים, על פי דיווחי הרשתות במדינה. צילום: ללא קרדיט

שני אנשי הצוות הגנת האיראניים, שזוהו כבהמן חוסייני ועלירזה אבירי, נהרגו אמש בתקיפות, כך על פי גורמי משמרות המהפכה. גורמים בשורות המשטר הביעו זעם וקראו לפעול לנקום את מותם, גם אם הדבר יקח זמן.



חבר הפרלמנט האיראני מחמוד נבאווי קרא לנקמה על מותם בזמן וברגע הנכון, ואמר: "יש לנקום את דמם של השניים הללו, להבטיח שלא נשפך לשווא, ולא לשכוח זאת."



