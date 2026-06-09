אחרי ההצהרות הלוחמניות על תקיפת תל אביב וסגירת הים האדום, יצאנו לבדוק: האם מדובר באיום אסטרטגי ממשי או בעוד ניסיון נואש של אנצאר אללה לקבל יחס מטהרן?

כולנו שומעים את הדיבורים מתימן ומקבלים התראות על טילים ושואלים מה נסגר עם החבר'ה האלה מצנעא?.

החות'ים החליטו שהם רוצים להיות הכוכבים הגדולים של ציר הרשע. יחיא סארי הדובר שלהם איש שאוהב לעמוד מול מצלמות ולעשות הרבה רעש הודיע רשמית שהם נכנסים לתמונה בלבנון. השורה התחתונה היא שהם מבטיחים שחיזבאללה לא כבר לבד במערכה.

אז מה הם בעצם אומרים

סארי מתפאר שהם שיגרו טילים ופגעו במטרות צבאיות רגישות . אצלם הכל רגיש והכל הצלחה גדולה אבל תכלס זו הצהרת כוונות כדי שנבין שהטווח שלהם מאיים עלינו. הם חוזרים על המנטרה שלהם שהים האדום סגור לספינות ישראליות ומבחינתם כל מה שקשור אלינו הוא מטרה לגיטימית. הם מנסים לייצר מצור כי זה הדבר היחיד שנותן להם תחושת כוח מול העולם ובעיקר מול איראן . התימנים מנסים למכור לכולם את עקרון אחדות החזיתות כי הם רוצים להראות שהם השחקן שמשנה את הכללים.

למה זה קורה עכשיו

אצל החות'ים הכל עניין של תדמית. הם מבינים שהם נמצאים בנקודה קריטית והם מנסים להוכיח לאיראנים שהם החייל הכי נאמן ופעיל שיש. הם רוצים להגיד שהם לא רק מדברים אלא גם יורים.

יש שם מקורות צבאיים שמפמפמים בתקשורת שלהם שיש להם הפתעות. זה נשמע מאיים אבל בואו לא נתרגש יותר מדי כי זה הכל חלק ממשחקי הלוחמה הפסיכולוגית שלהם. הם מנסים להלחיץ ולהראות שהם נוכחים ואי אפשר להתעלם מהם.

רוצים לחזור לקדמת הבמה

המשקיפים שרואים את זה מהצד מבינים דבר אחד. החות'ים מנסים להחזיר לעצמם את הפוקוס. אחרי שכל מיני קואליציות בינלאומיות של ארה"ב ניסו לעצור אותם בים האדום הם חוזרים לנסות לייצר לחץ. האם זה משנה את המציאות בשטח אולי ברמת הרעש ואולי ברמת הלחץ הפוליטי.

אבל בסוף חברים תזכרו שצנעא מנסה לשחק בליגה של הגדולים כי זה מה שנותן להם את הכוח וההשפעה שהם כל כך כמהים אליו. אנחנו צריכים להמשיך להיות ערניים ולהבין מי עומד מולנו ולא לתת לתעמולה שלהם לבלבל אותנו. אנחנו כאן חזקים ומכירים את הפרצוף של השכונה הזאת מצוין.