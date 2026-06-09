טראמפ סולח לנתניהו? "תקפו אותו והוא הגיב, זה נגמר"

במהלך הלילה שוחח הנשיא טראמפ עם כתבים לפני עלייה למטוס האייר פורס 1, והבהיר כי לא הורה לנתניהו לא לתקוף, וכי הוא מקבל את זה שישראל נדרשה להגיב

הנשיא טראמפ חשף פרטים מתוך השיחה עם נתניהו לפני ההפצצות באיראן, והסביר כי לא אמר לנתניהו לא לתקוף באיראן, והבהיר כי איראן תקפו את ישראל, שנדרשה להגיב.

טראמפ השיב לשאלות כתבים על השיחה עם נתניהו והודיע כי "הייתה לנו שיחה טובה מאוד, תקפו אותו והוא הגיב, אני לא יכול להאשים אותו על זה, הוא הותקף ואז הוא הגיב, ועכשיו זה נגמר, הם יפסיקו".

הנשיא המשיך והסביר: "עכשיו הם יעזבו אחד את השני, לעוד שבוע בערך, זה קורה כבר הרבה זמן (המלחמות במזרח התיכון) בערך 3,000 שנים, אפשר לומר, לפחות 47 שנים זה בטוח. אבל הוא הגיב, והם החליפו קצת מהלומות, ושניהם הסכימו להפסיק, ואנחנו בדרך אל עסקה טובה מאוד".

"אנחנו בדרך לעסקה טובה מאוד, שתמנע מאיראן נשק גרעיני, ותפתח את המצרים מיד עם החתימה".