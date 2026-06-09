אבישי בן חיים: "זה עשוי להפיל את גוש נתניהו"

העיתונאי אבישי בן חיים טען היום כי המשבר בקואליציה עשוי להפיל את גוש נתניהו. עוד הוא הוסיף: "הוא זה שיכל לעמוד מול הקיצוניות"

‏העיתונאי אבישי בן חיים התייחס היום (שלישי) להמשך סוגיית חוק הגיוס והסערה בקרב מפלגות הקואליציה סביב העניין.

בן חיים טען כי מדובר במשבר שעשוי להפיל את גוש נתניהו. בדבריו אמר בן חיים: "התפרקות "שלטון המרנים" ומשבר ההנהגה החרדי עשוי להפיל את גוש נתניהו (בפעם השנייה! כך היה גם ב- 2019). "שלטון המרנים" היא "שיטת הממשל הריכוזית" החרדית הפלאית שהייתה חלק מרכזי בסוד כוחו של הציבור החרדי.

‏התפרקת שלטון המרנים ומשבר ההנהגה החרדי לא אומר שאין היום מרנים ורבנים גדולים, הפוך – שיש הרבה ברוך השם".





עוד כתב בן חיים: "אז מה היא התפרקות "שלטון המרנים"? זו התפרקות שיטת הממשל החרדית הריכוזית כאשר היה מרן אחד חזק מאד וריכוזי שלמעשה מכריע בעניינים כמו גיוס עבור הציבור החרדי כולו.

‏כשהיה מרן אחד חזק מאד וריכוזי הוא יכול היה לעמוד מול הקיצוניות ולאמץ כקברניט את דוקטרינת "על כל גל וגל שבא עליי נענעתי לו ראשי" של הרב שך שתוביל את הספינה החרדית (או שתוביל את "תיבת נוח" החרדית אם להיות מדויק יותר)".