"נפתלי בנט הוא אחד האשמים באירועי השבעה באוקטובר"

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (הליכוד), עלה הבוקר (שלישי) למתקפה חריפה וישירה נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות דברים שהשמיע בנט ולפיהם הממשלה הנוכחית אינה מסוגלת להגיע להכרעה במערכה.

בראיון שקיים זוהר בתוכנית 'שבע תשע' ברדיו 103fm, הדף השר את הביקורת על ניהול המלחמה, וטען כי אלטרנטיבה שלטונית בראשות בנט הייתה מביאה את ישראל לנקודת חולשה אסטרטגית מסוכנת בהרבה מול ציר הרשע.

"ישראל הייתה במצב גרוע יותר"

השר זוהר ביקש להמחיש את טענתו דרך הרכב הקואליציה הפוטנציאלי של יו"ר ימינה לשעבר, וההשפעה שהייתה לזה על קבלת ההחלטות הדרמטיות של השבועות האחרונים, כולל התקיפות האחרונות בשטח הרפובליקה האסלאמית.

"דמיינו שאת הסיטואציה הזו של תקיפה באיראן מנהל נפתלי בנט", אמר זוהר למראיינים גדעון אוקו ועמיחי אתאלי. "כשלצידו מצד ימין מנסור עבאס, ומשמאל יאיר גולן. בסופו של דבר, אם הוא יקבל את ההחלטות עם שני האנשים האלה, ישראל תהיה במצב יותר גרוע ממה שהייתה לפני ה-7 באוקטובר".

עימות באולפן: מי אשם במחדל?

דבריו של זוהר עוררו התנגדות מיידית מצד המגיש גדעון אוקו, שתהה על הטלת האחראיות וציין בפני השר: "מי שהביא אותנו ל-7 באוקטובר זה לא בנט".

זוהר סירב לחזור בו, וסימן את בנט כאחד האחראים הישירים לתהליכים שהובילו לאסון הלאומי. "בנט הוא אחד האשמים לכך".