השר נתן אור ירוק: המפכ"ל במינוי משמעותי בצמרת המשטרה

סבב המינויים בצמרת מערכת אכיפת החוק נמשך: מפקח כוחות המשטרה, רנ"צ דני לוי, הודיע היום (ב') על מינויו של גונדר עו"ד עירן נהון לתפקיד היועץ המשפטי של משטרת ישראל. המינוי הבכיר, המעביר קצין בדרגה מקבילה משירות בתי הסוהר (שב"ס) אל שורות המשטרה, טעון כעת את אישורו הרשמי של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כמקובל בדרגים אלו.

מיד לאחר הודעת המפכ"ל, שחרר השר בן גביר הודעת תמיכה חמה ופומבית במינויו של נהון, המאותתת כי האישור המיניסטריאלי יינתן בהקדם ובצורה חלקה.

"אני מברך את מפכ״ל המשטרה על החלטתו למנות את עו״ד גונדר ערן נהון לתפקיד היועץ המשפטי של משטרת ישראל", מסר השר בן גביר והחמיא לכהונתו של הקצין בשירות בתי הסוהר.



"גונדר נהון עשה עבודה מקצועית ומרשימה, תוך תרומה משמעותית לאכיפת החוק, לחיזוק המשילות ולהעמקת הריבונות בבתי הסוהר. מדובר בקצין מוערך, בעל ניסיון רב, ואני בטוח כי יתרום רבות למערך הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל וימשיך לשרת את הציבור במסירות ובמקצועיות".