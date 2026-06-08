אל תתכננו כלום: הח"כ הבכיר רומז מה יקרה בקרוב

אחרי שאיראן הודיעה כי היא סיימה לתקוף את ישראל וכי הסבב הנוכחי מבחינתה הסתיים, הבכיר הישראלי מבהיר כי מבחינת ישראל המלחמה נמשכת

ו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד), מבהיר כי ישראל אינה שותפה להצהרות השקט שמגיעות מכיוון הרפובליקה האסלאמית של איראן ומבחינתה המלחמהצ לא הסתיימה.

ביסמוט התראיין לתוכנית האקטואליה ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס ליעדי המערכה הרב-זירתית ולמשוואות התגובה החדשות של צה"ל מול לבנון ואיראן.

"יש יעדים ברורים למלחמה"

בדבריו הדגיש יו"ר הוועדה כי המלחמה לא תעצור לפני שיושגו כלל המטרות שנקבעו על ידי הדרג המדיני, ללא קשר לרצונה של טהרן לסיים את סבב חילופי האש הנוכחי.

"שמעתי את האיראנים אומרים שמבחינתה זה נגמר – לא שמעתי את ישראל אומרת את זה", הצהיר ח"כ ביסמוט בראיון. "יש יעדים ברורים למלחמה. היא לא הסתיימה".

מסר תקיף ללבנון וטהרן

בהמשך דבריו הציג ביסמוט קו נחרץ ובלתי מתפשר באשר למדיניות התגובה הישראלית לכל איום עתידי, הן מצד שלוחותיה של איראן והן מצידה של איראן עצמה באופן ישיר.

"שיהיה ברור", חתם יו"ר ועדת החוץ והביטחון את דבריו באולפן, "אם תוקפים אותנו מלבנון אנחנו נגיב בדאחייה, אם האיראנים יתקפו אותנו נגיב בעוצמה". בכך אותת ביסמוט כי חופש הפעולה הצבאי של ישראל יישמר באופן מלא בכל הגזרות.