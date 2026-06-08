ח"כ רייטן נגעלת: "אי אפשר שלא לחוש בחילה קשה"

חברת הכנסת מהאופוזיציה, אפרת רייטן, התייחסה היום (שני) לדיון בעניין בקשת החסינות של טלי גוטליב.

בדבריה כתבה רייטן: "‏אי אפשר שלא לחוש בחילה קשה עכשיו בדיון המסוכן ומופרע שמנהלת גוטליב עכשיו בוועדת הכנסת על החיסונית שלה. משתמשת בוועדה כבמה להפצת קונספירציות חמורות נגד המוסד, השב״כ, צהל, הייעוץ המשפטי לממשלה, מוחים ומפגינים ומי לא.

‏מצדיקה כל כינוי שהוטח בה ובהחלט את כתב האישום: חקירה שנפתחה בעקבות פנייה של שב״כ, חשפה את זהות הלוחמים בניגוד לחוק ופגעה בביטחון המדינה, נתנה כלים לאויב לחשיפת סוד וסיכמה פעילות מבצעית - הכל תוך כדי מלחמה".

רייטן אינה היחדה שהתרעמה על הדיון בבקשת החסינות - בעיצומה של מלחמה ובעת שהזירה מול איראן נפיצה. ח"כים נוספים קראו לבטל את הדיון ולהקדיש את הזמן לעניינים דחופים יותר.