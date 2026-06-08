המערכה הצבאית השלישית של ישראל עם איראן משבשת את השגרה ומציפה פחדים לצעירים ומתבגרים. מומחי מרכז שניידר לרפואת ילדים מציעים פתרונות מעשיים להורים למעבר ימי החירום בשקט יחסי.

חידוש הלחימה מול איראן והאזעקות שתחילתן בצליל המציק בנייד שבו לשבש את שגרת החיים של משפחות רבות בישראל.



עבור ילדים ובני נוער, הנאלצים להתמודד נפשית עם מערכה שלישית של לחימה תוך שנה, זוהי תקופה של מצבי רוח משתנים ובלתי צפויים בשל הפחד ההופך בשל הדיווחים התכופים על המסך ובנייד לחרדה מהלא נודע.

ילדים אינם מסננת, והם קולטים הכל גם אם הנייד שלהם נשלט מרחוק על ידי יישומון בקרת הורים: את המתח של המבוגרים, את המבטים המודאגים למסכים ואת השינויים הבלתי נשלטים באווירה הביתית השגרתית.

ילדים רגישים במיוחד לשינויים בסדר היום הקבוע עלולים לפתח ולהעצים תחושות מודחקות של כעס והתפרצויות זעם, או תופעה של "חוסר ישע נרכש" בניסוח המקצועי המתבטאת בבית וגם ברשתות החברתיות באדישות ובניתוק רגשי.

ילדים זה שמחה צילום: חיים גולדברג/פלאש90



המדריך המקוצר להורים להורדת מתח בזמן חירום

בניגוד לשיטות מופרכות להתמודדות עם חרדות שרואים בסרטים מצחיקים מוגזמים , במציאות לא יעזרו צעקות ואיומים בעונשים ואין תרופת קסם זמינה למעט טלוויזיה חכמה וקונסולת משחקים מעודכנת. אבל גם אביזרים אלה, יכולים להפוך למרבה הצער לגלולת רעל כשהילדים ישתלטו על המסכים וההורים ירדו מהפסים.



מומחי מרכז שניידר לרפואת ילדים מדגישים כי תגובות הילד תלויה במידה רבה בדרך שבה המבוגרים מתנהלים סביבו.



אלה העצות העיקריות שלהם למצב חירום שאינו מוגבל בזמן:

שמרו על קור רוח משפחתי: כאשר ההורה משדר אחריות, שליטה ורוגע, רוב הילדים יגיבו באותו אופן ויאמצו את תחושת הביטחון המוקרנת מההורים הסמכותיים והרגועים באמת.

תנו מקום לרגשות מורכבים: כשהילד אומר "נמאס לי מהאזעקות" או "זה פסיכי", אל תמהרו להשתיק או לתקן אותו. הקשבה נקייה ללא שיפוטיות מאפשרת לילד ועוד יותר למתגבר לפרוק את המתח הפנימי ההולך וגובר.

ייצרו שגרה בתוך חוסר הוודאות: הקפידו על סדר יום קבוע ככל הניתן בתוך הבית או המרחב המוגן (זמני ארוחות, שינה ופעילות משותפת מהנה).

סננו את המסכים: הגבילו בצורה משמעותית את חשיפת הילדים הצעירים לחדשות ולסרטונים ברשתות החברתיות, המעצימים את החרדה וברוב המקרים גם מעוותים את המציאות.

תרגלו כלים מעשיים: הסבירו וכדאי שגם תדגימו בעצמכם טכניקות פשוטות להרגעה, כמו תרגילי נשימה או אימון במיומנות מנטלית-פסיכולוגית כגון "מיינדפולנס". להורים שמעוניינים לחדש את נעוריהם כמדריכים בתנועות נוער, מומלץ להכין לכל יום פעולות מהנות הכוללות משחקים ופעילות גופנית קלה במרחב הביתי. גם צ'ופרים טעימים עם פתקים מצחיקים יתקבלו בברכה כהסחת דעת מבורכת מהמצב המלחיץ.

שיחה לעזרה צילום: טלפון (צילום: שאטרסטוק)



נערכים להמשך: מתי צריך לפנות לעזרה?

הערכת המצב הנוכחית היא שמצב החירום עלול להימשך מספר ימים, ולכן מומלץ להורים להיערך בהתאם ולהיות זמינים עד כמה שאפשר לשיחות פתוחות עם הילדים ובעיקר לשים לב לשינויים קיצוניים בהתנהגותם. מניסיון העבר המצער, ילדים שחוו טראומה משמעותית בעברם עלולים להגיב בהגזמה למצבים מורכבים.

במקרים קיצוניים כשההורים מסכימים שילדם חש מצוקה עמוקה לאורך זמן, כדאי להיוועץ בשירותי בריאות הנפש המקוונים שתוגברו במתנדבים זמינים המתורגלים במענה אנושי למצבי החירום השונים. אם הילד בוגר מספיק בגילו ושכלו, כדאי לערב אותו בתהליך הייעוץ ולעבור את התקופה המאתגרת יחד בשלום-בית.