הרשת בהלם מנתניהו: "למעלה מ-12 שעות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, טרם נשא היום (שני) דברים לציבור, זאת למרות ההסלמה הביטחונית מול איראן ולמרות שעברו כבר למעלה מ-12 שעות לתחילת המתיחות ושינוי בהנחיות פיקוד העורף.

מספר עיתונאים, פעילי רשת ואזרחים, תקפו את נתניהו על כך שהוא לא נושא דברים לציבור ושומר על שתיקה בזמן כה מתוח.

ארי קלמן, עיתונאי i24 כתב: "12 שעות וקולו של ראש הממשלה לא נשמע". איתמר אייכנר, עיתונאי ווינט כתב: "הדרג המדיני ובראשו ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין לא עדכנו את הציבור על חידוש הלחימה עם איראן. אמש התייצב מול הציבור הישראלי דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין, אבל נתניהו עצמו - שנוהג לפרסם לעיתים סרטונים מוקלטים לא פנה לציבור וכך גם שר הביטחון ישראל כ"ץ.

ההודעה האחרונה שנמסרה מלשכת ראש הממשלה בנוגע לעניינים מבצעיים הייתה אתמול, סביב השעה 15:00, אז הותקפה המפקדה של חיזבאללה בדאחייה בביירות. אמנם הדברים עדיין לא ברורים ולא ידוע לאן עלול להתפתח העימות - ומאחורי הקלעים מתנהלים דברים שאינם ידועים לציבור".

כאמור, גולשים נוספים תהו להיכן נעלם ראש הממשלה נתניהו ומדוע הוא אינו מעדכן את הציבור בהתפתחויות החדשות.