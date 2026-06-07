למרות מטחי הטילים: פרטי ההחלטה על המשך הטיסות בשמי ישראל

למרות מטחי הטילים המרובים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל, הוחלט להשאיר את השמים פתוחים ולהמשיך בפעילות כרגיל

איראן שיגרה לפחות עשרה טילים לעבר ישראל, אך גורמי המקצוע בענף התעופה החליטו כי ניתן להמשיך בפעילות התעופה והטיסות בשמי ישראל.

על פי ההחלטה, המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח מחר והלילה, וחברות שבוחרות בכך יוכלו להמשיך לפעול כרגיל.

מחברת ארקיע נמסר כי בהתאם להחלטה, תמשיך את פעילותה כמתוכנן.

מהחברה נמסר: "בהתאם להערכת המצב של גורמי המקצוע בענף התעופה ולהחלטה כי המרחב האווירי של ישראל נותר פתוח, פעילות טיסות החברה מתקיימת כסדרה וכל הטיסות המתוכננות צפויות לצאת במועדן".

מטעם ארקיע המשיכו והסבירו כי גם לא נדרשים בשלב זה שינויים אל סדרי ההגעה לנמלי התעופה: "נוסעים הצפויים להמריא הלילה ובשעות הקרובות מתבקשים להגיע לנמל התעופה בהתאם לימי שגרה, כשלוש שעות לפני מועד ההמראה".

בנוסף הדגישו את הצורך להישאר מעודכנים בהתאם להנחיות הגורמים הרשמיים: "ארקיע נמצאת בקשר שוטף עם כלל הגורמים המוסמכים וממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות. החברה ממליצה לנוסעים להתעדכן בערוצי התקשורת, באתר החברה וברשתות החברתיות של ארקיע, ותעדכן באופן מיידי על כל שינוי ככל שיהיה".