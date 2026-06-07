מה אוכלים בחופשה הבאה באילת? המדריךהמלא לאוכל אידאלי לחופשה

תכנון חופשה באילת כולל תמיד שתי שאלות מרכזיות: איפה לנים ומה אוכלים. העיר הדרומית, המארחת מיליוני תיירים מדי שנה, פיתחה סצנה קולינרית מגוונת המותאמת לכל סגנון חופשהף החל מנופש משפחתי במלונות הכל כלול, דרך חופשות בטן-גב של צעירים, ועד לסופי שבוע זוגיים ושקטים





האפשרויות המובילות לתזונה מהנה בחופשה

כדי ליהנות מהמגוון שיש לעיר להציע, מומלץ לחלק את הארוחות במהלך החופשה בין מספר סגנונות מובילים:

1. מסעדות דגים

בשל מיקומה הגיאוגרפי של אילת לחופו של הים האדום, מסעדות דגים הן חלק בלתי נפרד מהחוויה המקומית. המסעדות, הממוקמות ברובן לאורך הטיילת הצפונית וחוף אלמוג, מציעות דגים טריים יומיומיים לצד נוף ישיר לים. מדובר באופציה קלאסית לארוחות ערב חגיגיות ורגועות.

2. פיצה ופתרונות מהירים לחדר ולבריכה

לאחר שעות ארוכות של שחייה בים או בבריכה, מרבית המשפחות והצעירים מחפשים פתרון משביע, מהיר ונטול מאמץ. הזמנת פיצה אילת מהווה פתרון לוגיסטי מושלם במצבים אלו. הפיצה נגישה, אהובה על ילדים ומבוגרים כאחד, ומאפשרת סגירת ארוחה מזינה ישירות בחדר המלון או בדירת האירוח, מבלי להצריך לבוש רשמי או יציאה למרכז העיר העמוס.

3. בשרים ונתחים מעושנים

עבור חובבי הבשר, אילת מציעה מספר מסעדות בשרים וסטייק-האוסים ותיקים הממוקמים באזור התעשייה ובלב אזור המלונות. מסעדות אלו מתאימות בעיקר לארוחות ערב כבדות ועשירות, ומציעות נתחים מיושנים בטיפול מקומי קפדני.

4. אוכל רחוב מקומי במרכז העיר

למי שמבקש לחוות את אילת האותנטית הרחק מאזור התיירות, מומלץ להגיע למרכז העיר (אזור חנות הפטור ממכס הישנה והרובעים המקומיים). שם ניתן למצוא דוכני פלאפל, שווארמה, ובורקס טורקי הפועלים עשרות שנים ומציעים ארוחות צהריים מהירות במחירים נוחים ומפוקחים.

השוואת סגנונות קולינריים לחופשה באילת

כדי לתכנן את תקציב המזון בצורה נבונה, להלן טבלת השוואה המציגה את הפרמטרים המרכזיים של פתרונות ההסעדה השונים בעיר:

סגנון האוכל

מיקום מרכזי בעיר

עלות ממוצעת לסועד

התאמה למשפחות עם ילדים

זמינות בשעות הלילה המאוחרות

מסעדות דגים ושף

חופים, טיילת צפונית

120 - 200 ש"ח

בינונית (מנות מורכבות יותר)

נמוכה (נסגרות סביב 23:00)

פיצה אילת (משלוחים)

פריסה עירונית רחבה

30 - 50 ש"ח

גבוהה מאוד (פתרון מועדף לילדים)

גבוהה מאוד (זמינות עד השעות הקטנות)

מסעדות בשרים (סטייק-האוס)

אזור התעשייה, מלונות

150 - 250 ש"ח

בינונית

בינונית

אוכל רחוב ומזון מהיר

מרכז העיר, קניונים

40 - 60 ש"ח

גבוהה

בינונית

טיפים להתנהלות קולינרית נבונה באילת

מזג האוויר הייחודי של אילת והיותה עיר תיירות תוססת מחייבים היערכות נכונה כדי למנוע עוגמת נפש ובזבוז כספים מיותר:

הזמנת מקומות מראש: בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט) ובחגי תשרי, תפוסת המסעדות בעיר מגיעה ל-100%. מומלץ להזמין מקום למסעדות לפחות 3 עד 5 ימים מראש.

הקפדה על היגיינת מזון בחום הקיץ: הטמפרטורות באילת מגיעות לעיתים קרובות מעל ל-40 מעלות צלזיוס. אין להשאיר מזון רגיש (בשר, דגים, מוצרי חלב) מחוץ למקרר או ברכב מעבר ל-15 דקות. הנחיות לשמירה על בטיחות המזון בעת טיולים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

ניצול הטבות המע"מ: אילת היא אזור סחר חופשי, ולכן מחירי המזון במסעדות ובפיצריות אינם כוללים מע"מ (פטור של 17%). מומלץ לוודא שהמחיר בתפריט משקף את ההנחה הזו בהשוואה למחירים במרכז הארץ.

שאלות נפוצות (FAQ)

האם משלוחי פיצה אילת מגיעים ישירות לתוך חוף הים או לבריכת המלון?

בשל נהלי אבטחה של מרבית המלונות באילת, השליחים אינם מורשים לעלות לחדרים או להיכנס לשטח הבריכה הפרטי. בעת הזמנת פיצה, השליח ייפגש אתכם בכניסה הראשית של המלון (בלובי) או בנקודת ציון מוגדרת על שפת הטיילת הציבורית.

מהם פתרונות המזון המומלצים לשומרים על כשרות באילת?

אילת מציעה שפע של אפשרויות כשרות. מרבית המסעדות והפיצריות באזור התעשייה ובמרכז העיר מחזיקות בתעודות כשרות של רבנות אילת, או כשרות למהדרין. מומלץ לבדוק את סטטוס הכשרות העדכני באתרי האינטרנט של העסקים לפני ההגעה, שכן חלק ממסעדות הטיילת פתוחות בשבת.

כמה זמן לוקח למשלוח אוכל להגיע באילת בשעות העומס?

במהלך עונת התיירות הבוערת, שעות הערב (19:00 עד 22:00) מאופיינות בעומסי תנועה כבדים באזור המלונות והטיילת. זמן המשלוח הממוצע נע בין 45 ל-60 דקות. אם אתם מתכננים ארוחה לילדים, מומלץ לבצע את ההזמנה כלוח זמנים מוקדם מראש כדי למנוע עיכובים.