כך נפתלי בנט הגיב לפיגוע הרצחני בשרון

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הגיע היום (ראשון) לזירת פיגוע הדריסה והדקירה בכוכב יאיר, ושיגר משם מתקפה חריפה וישירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והרכב הממשלה הנוכחית.

"פיגוע רודף פיגוע", פתח בנט את דבריו מול המצלמות בזירה. "אני מוסר מכאן את תנחומיי למשפחתו של ההרוג ואיחולי רפואה שלמה לפצועים".

"נתניהו יודע שיש לו שר טיקטוק לא רציני"

בנט הציג בדבריו תמונת מצב ביטחונית קשה, וטען כי הממשלה הנוכחית איבדה את השליטה על הנעשה בארץ בכל הגזרות. "ממשלת השבעה באוקטובר לא מסוגלת להעניק ביטחון לאזרחי ישראל, זו המציאות. לא בעוטף, לא בצפון, לא בפשיעה בנגב ובגליל וגם לא כאן בלב המדינה".

בהמשך דבריו, עבר יו"ר "ביחד" לתקוף את מערכת היחסים הפוליטית בתוך הקואליציה ואת חוסר היכולת של נתניהו לפעול, לדבריו, מול שותפיו לחלוטין. "נתניהו יודע שיש לו שר טיקטוק לא רציני, אבל הוא לא יכול לעשות מולו שום דבר", עקץ בנט, כשהוא מכוון בדבריו לשר לביטחון לאומי.

בנט קשר בדבריו גם את משבר כוח האדם הקיים בצה"ל לסוגיית הגיוס של המגזר החרדי: "הוא יודע שחסרים לצה"ל כרגע 20 אלף לוחמים כדי להעניק לנו ביטחון בסיסי, אבל גם מול המפלגות החרדיות הוא חלש".

"אפשר להחזיר את הביטחון, עשינו את זה בעבר"

את הצהרתו חתם ראש הממשלה לשעבר במסר פוליטי ברור לקראת הבאות, כשהוא מזכיר את תקופת כהונתו ומבטיח כי ניתן לשנות את המגמה הביטחונית במדינה באופן מיידי.

"הם לא מסוגלים להעניק לנו ביטחון, חוק וסדר", סיכם בנט בנחרצות. "אפשר להחזיר לישראל את הביטחון, עשינו את זה ביחד בעבר ונדע לעשות את זה שוב. זה בכוחנו, צריך ממשלה רצינית, ממשלה מקצועית שממוקדת במעשים".