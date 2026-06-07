האירוע האלים בחווארה: שני חשודים בשנות ה-30 נעצרו

שמירת החוק והסדר בשומרון: שוטרי מחוז ש"י עצרו לפני זמן קצר שני חשודים, תושבי אזור השומרון בשנות ה-30 לחייהם, בחשד למעורבות ישירה באירוע החיכוך האלים ויידוי האבנים שהתרחש אתמול בכפר חווארה. המעצר בוצע בעקבות פעילות חקירה ממוקדת של המפקדה המשימתית הבין-ארגונית, ולאחר שהוצא צו מעצר רשמי על ידי בית המשפט.

האירוע החל אתמול עם קבלת דיווח על עימות אלים שהתפתח בכפר, אליו הוזעקו כוחות צה"ל. מיד לאחר מכן פתח מחוז ש"י בחקירה אינטנסיבית. במסגרת זו, כוחות משטרה מוגברים יחד עם חוקרי מערך הזיהוי הפלילי (מז"פ) נכנסו לעומק הכפר בליווי כוחות צבא, והחלו באיסוף ממצאים פיזיים, ראיות פורנזיות וגביית עדויות מהשטח.

במשטרת ישראל מדגישים כי החקירה נמצאת בעיצומה וכי צפויים מעצרים נוספים של מעורבים נוספים בתקרית. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה אלימות מכל סוג שהיא ותמשיך לפעול למעצרם, חקירתם ומיצוי הדין עם המעורבים. המפקדה המשימתית הבין-ארגונית תמשיך במאמציה לחקירה ומעצרם של כל מי שיפגע בביטחונו של הציבור".