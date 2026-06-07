מיוטיוב להוליווד: הסיפור המפתיע מאחורי סרט האימה "אובססיה"

לפני כמה שנים הוא העלה סרטונים ליוטיוב. היום סרט האימה שלו מוקרן בבתי הקולנוע ברחבי העולם. הכירו את קארי בארקר ואת הסיפור יוצא הדופן שמאחורי "אובססיה"

בעידן שבו סרטי אימה נשענים בדרך כלל על סדרות מצליחות, רימייקים או שמות גדולים, "אובססיה" הגיע כמעט משום מקום. לא מדובר בהמשך לסדרת סרטים מוכרת, אין בו כוכבי קולנוע מהשורה הראשונה, והבמאי שלו עדיין אינו שם מוכר לקהל הרחב. ובכל זאת, בשבועות האחרונים הסרט מצליח לעורר לא מעט עניין בקרב חובבי האימה ברחבי העולם.

מאחורי ההצלחה המפתיעה הזו עומד שילוב מסקרן של רעיון פשוט, במאי צעיר עם סיפור יוצא דופן, וסרט שמנסה להפחיד דווקא דרך אחד הרגשות האנושיים המוכרים ביותר: אהבה.



לא עוד סרט על שדים ורוחות

עלילת "אובססיה" מתחילה כמו קומדיה רומנטית. בר, צעיר שמאוהב במשך שנים בחברתו הטובה ניקי, מוצא חפץ מסתורי המכונה "עץ המשאלה האחת". כשהוא אוזר אומץ ומבקש שניקי תאהב אותו יותר מכל אדם אחר בעולם, נדמה לרגע שהחלום שלו התגשם.

אלא שהאהבה הזאת הופכת במהירות למשהו אחר לגמרי.

ניקי אינה רק מתאהבת בו. היא הופכת לאובססיבית אליו בצורה מסוכנת, והמשאלה התמימה לכאורה מתחילה לפרק את חייהם של כל מי שסביבם.

לדברי הבמאי קארי בארקר, זו בדיוק הייתה הנקודה שממנה רצה להתחיל. לא סרט על מפלצת, אלא סרט ששואל מתי אהבה מפסיקה להיות אהבה והופכת לאובססיה.



"אובססיה" – סרט האימה החדש של קארי בארקר שהפך לאחד הסרטים המדוברים בפסטיבל טורונטו צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיימנט

הסיפור מאחורי הסרט מעניין כמעט כמו הסרט עצמו

הסיבה המרכזית לכך שחובבי אימה רבים עוקבים אחרי "אובססיה" קשורה דווקא לאדם שמאחורי המצלמה.

עד לפני כמה שנים קארי בארקר היה מוכר בעיקר כיוצר מערכונים ביוטיוב. יחד עם חברו קופר טומלינסון הוא העלה סרטונים קומיים לרשת וצבר קהל עוקבים נאמן. במקביל הוא המשיך ליצור סרטים קצרים באופן עצמאי וללמוד קולנוע דרך עשייה.

הפריצה שלו הגיעה עם סרט קצר בשם "The Chair", שצבר יותר מתשעה מיליון צפיות ברשת. לאחר מכן יצר את סרט האימה העצמאי "Milk & Serial", שהופק בתקציב זעום של כ־800 דולר בלבד והפך ללהיט בקרב קהילות האימה באינטרנט.

הסרט הקטן הזה היה מספיק כדי למשוך את תשומת לבם של מפיקים בהוליווד.



בר מנסה להבין כיצד המשאלה שביקש שינתה את חייו ואת חיי הסובבים אותו צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיימנט

הרעיון הגיע ממקום מפתיע

באופן מפתיע, אחד ממקורות ההשראה המרכזיים של הסרט היה דווקא "משפחת סימפסון".

בארקר סיפר כי הרעיון החל להתגבש לאחר שצפה בפרק שבו בארט סימפסון מקבל "כפת קוף" שמגשימה משאלות, אך גורמת לכאוס מוחלט. החיבור בין משאלה שמתגשמת לבין אובססיה אנושית הוביל אותו לפתח את הסיפור שהפך ל"אובססיה".

במקום להסתפק בעוד סיפור על חפץ מקולל, הוא ניסה ליצור משל על מערכות יחסים, תלות רגשית והרצון לשלוט באדם אחר.



מה שהתחיל כרומן תמים הופך במהירות לסיוט מטריד ומסוכן צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיימנט

מטורונטו לבתי הקולנוע

עוד לפני שהגיע לקהל הרחב, הסרט הספיק לבנות לעצמו מוניטין בפסטיבלים.

"אובססיה" הוקרן בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו במסגרת Midnight Madness, המסלול היוקרתי המוקדש לסרטי ז'אנר, והפך לאחד הסרטים המדוברים באותה מסגרת. בהמשך נרכש להפצה על ידי Focus Features, אחת מחברות ההפצה הבולטות בארצות הברית.

העסקה הזו סימנה עבור רבים בתעשייה את בארקר כאחד הקולות החדשים והמבטיחים של קולנוע האימה האמריקאי.



גיבור הסרט בר (מייקל ג'ונסטון) מגלה שלמשאלה שביקש יש מחיר כבד בהרבה ממה שדמיין צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיימנט

יותר מסרט אימה

גם אם "אובססיה" לא ימצא חן בעיני כל צופה, נראה שהסיבה לכך שמדברים עליו אינה רק סצנות המתח או ההפחדות.

מתחת לסיפור על משאלה שהשתבשה מסתתר דיון על אהבה, בעלות, תלות רגשית והמחיר של הרצון לקבל בדיוק את מה שאנחנו מבקשים.

ואולי זו הסיבה שסרט שנולד אצל יוצר יוטיוב צעיר, בלי כוכבים גדולים ובלי מותג מוכר מאחוריו, מצליח לבלוט דווקא בתקופה שבה נדמה שכמעט הכול כבר נעשה בז'אנר האימה.