"המקום שלך בקבינט, לא בטוויטר": מיכאל שמש נגד סמוטריץ'

העיתונאי מיכאל שמש יצא נגד השר סמוטריץ', בעקבות ציוצו על הפיגוע בכוכב יאיר. שמש קרא לשר להפסיק להתנהל כפובליציסט ברשתות החברתיות: "בהנחה שאתה לא מתכונן לאזרחות, אולי כדאי שתתרכז באשכרה לעשות עם זה משהו בתור חבר בכיר בקבינט?"

ציוצו של יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בעקבות הפיגוע הקשה בכוכב יאיר, גוררת תגובת נגד חריפה גם מצד העיתונאים המובילים בישראל. כתב כחדשות 13, מיכאל שמש, יצא כנגד שר האוצר, לאחר שסמוטריץ' העלה מספר פוסטים לוחמניים שבהם קרא "להסתכל למציאות בעיניים" והזהיר מפני "ערוגת טרור שצומחת מתחת לאף של כולנו", בחר שמש להזכיר לשר מי בדיוק מחזיק בהגה השלטון ובאחריות הביטחונית בקבינט מזה כ-3.5 שנים.

"רשת ה-X היא מקום נפלא – לעיתונאים"

בציוץ נוקב שפרסם בחשבונו, הבהיר שמש לשר האוצר את חלוקת התפקידים הראויה והציב בפניו מראה לגבי התנהלותו הציבורית: "פניה לשר האוצר שמפציץ בציוצים מהבוקר: רשת ה-X היא מקום נפלא עבור עיתונאים, פובליציסטים וסתם אזרחים מהשורה. המקום המרכזי שלך – זה בקבינט".

שמש לא עצר שם, ועקץ את השר על התנהלותו המזכירה אזרח מודאג מן השורה או פרשן פוליטי, במקום שר בכיר האמון על קבלת ההחלטות הרגישות ביותר במדינה: "בהנחה שאתה לא מתכונן לאזרחות, אולי כדאי שתתרכז באשכרה לעשות עם זה משהו בתור חבר בכיר בקבינט?".

הביקורת של שמש מהדהדת תחושה רחבה ששטפה את הרשת בשעות האחרונות, כאשר גולשים רבים הצטרפו לדרישה מהשר להפסיק את "תרבות הציוצים" ולעבור למעשים בשטח, תוך שהם מזכירים לו כי מעבר להיותו שר האוצר, הוא מחזיק גם בסמכויות נרחבות כשר במשרד הביטחון וחבר קבינט בכיר, ולכן האחריות על המתרחש רובצת לפתחו בצורה ישירה.