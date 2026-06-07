בשורה לפצועי צה"ל: המהפכה שתפרק את הבירוקרטיה באגף השיקום

הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון (ועדת 'מור יוסף') הגישה היום (א') את הדו"ח הסופי והמלצותיה לשר הביטחון, ישראל כ"ץ, ולשר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.



ההמלצות גובשו לאחר חודשים של עבודה מאומצת ועשרות דיונים עם גורמי מקצוע, פצועים ובני משפחותיהם, והן מציגות מתווה לשינוי מבני ותפיסתי עמוק במערך השיקום של מדינת ישראל.

המלצות הוועדה מוגשות על רקע מציאות חסרת תקדים ומאתגרת במיוחד: מאז פרוץ מלחמת השבעה באוקטובר, נקלטו באגף השיקום למעלה מ-25 אלף פצועים ופצועות חדשים.



לפי נתוני משרד הביטחון המעודכנים למאי 2026, אגף השיקום מטפל כיום בכ-87 אלף פצועים מכלל מערכות ישראל, מתוכם כ-31 אלף מתמודדי נפש ופוסט-טראומה. בקרב פצועי המלחמה הנוכחית, התמונה מורכבת במיוחד כאשר כ-50% מהם צעירים מתחת לגיל 30, כ-64% משרתי מילואים, וכ-62% (כ-15,500 פצועים) מתמודדים עם מצוקה נפשית כגון חרדה, דיכאון או פוסט-טראומה.



התחזיות הרשמיות של האגף מעריכות כי עד שנת 2028 יגיע מספר המטופלים הכולל לכ-100 אלף איש, כאשר כ-50 אלף מתוכם יהיו מתמודדי נפש.

במסגרת השינויים המבניים, הוועדה סימנה כאחד היעדים המרכזיים את פירוק החסמים הבירוקרטיים והעברת כובד המשקל לליווי אישי ויוזם מצד המדינה. בין ההמלצות המובילות הוחלט על שדרוג אגף השיקום לרשות ייעודית ועצמאית בתוך משרד הביטחון, שתיהנה מעצמאות ניהולית ומגמישות תקציבית מוגדרת.



כמו כן, יועמד מלווה ייעודי קבוע לכל פצוע לטובת מיצוי זכויות וליווי רגשי, תוך הוספת תקנים משמעותית, כאשר פצועי הנפש והפצועים הקשים ביותר יזכו לליווי צמוד וקבוע. בנוסף, ישתנה המודל השירותי למודל של זכאויות "בדחיפה", כך שהזכויות וההטבות יוענקו לפצועים באופן יזום ומבלי שיצטרכו להגיש בקשות וטפסים מורכבים.

בתחום הטיפולי והרפואי, הוועדה ממליצה על הקמת מחלקה פסיכיאטרית ארצית ייעודית לפצועי צה"ל, הקמת חלופות אשפוז בקהילה (בתים מאזנים) לתחלואה כפולה של נפש והתמכרויות, והרחבה נרחבת של טיפולים אלטרנטיביים למתמודדי נפש ופצועים פיזיים.



לצד זאת, יתאפשר חופש בחירה רפואי חסר תקדים, במסגרתו יוכל כל פצוע לבחור האם לקבל את הטיפול הרפואי ישירות דרך קופת החולים שלו במימון מלא של אגף השיקום, או דרך מערך הרפואה של האגף. מהלך זה נועד להנגיש ולשפר את איכות המענה הרפואי לפצועים שקופת החולים נגישה יותר עבורם.

במקביל, יוטמעו טכנולוגיות מתקדמות ומערכות AI לקיצור תהליכים, ותורחב היכולת לקיים ועדות רפואיות על סמך מסמכים בלבד - ללא צורך בהתייצבות פיזית של הפצוע. הוועדה נתנה מענה גם למעטפת המשפחתית והחברתית הרחבה, והמליצה על הגדלת התמיכה הכלכלית והטיפולית בבני המשפחה, הקמת "בית לחיים" לפגועי ראש קשים, ומענים מותאמים אישית לנשים פצועות, קטועי גפיים וחיילים בודדים



. בתחום התעסוקה, יוקמו מסלולי ליווי אישיים ומסלול VIP בשירות התעסוקה, לצד תמריצים כלכליים לפצועים המשתלבים במעגל העבודה ולמעסיקים שלהם.

במהלך הדיון המיוחד שבו הוצג הדוח, בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, יו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן וראש אגף השיקום לימור לוריא, הבטיחו השרים לפעול למימוש מיידי של התוכנית.



שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר כי מדינת ישראל ניצבת בפני אתגר שיקומי חסר תקדים וכי המציאות החדשה מחייבת שינוי עמוק, הרחבת מענים והעמדת הפצוע במרכז, תוך התחייבות לקדם את ההמלצות במהירות שכן כל יום של עיכוב פועל לרעת הנושאים בנטל. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הוסיף כי מדובר בחוב מוסרי ולאומי עמוק למי שנתנו הכל למען ביטחון ישראל ונפצעו בגוף או בנפש, והביע גאווה על הזכות להיות חתום על מהפכה היסטורית זו בשירות, ביעילות ובסל המענים.