עיבוד חדש למאיר שלו: "כימים אחדים" מגיע לבתי הקולנוע

רב המכר האהוב של מאיר שלו זוכה לעיבוד קולנועי בינלאומי בבימויו של גואידו קייזה, עם מילי אביטל ואורי פפר בתפקידים הראשיים ועלילה הנעה בין ארץ ישראל של שנות ה־30 לאמריקה של שנות ה־70

הספר "כימים אחדים" של מאיר שלו זוכה לעיבוד קולנועי חדש ומסקרן. הסרט, בבימויו של גואידו קייזה, יעלה לאקרנים ברחבי הארץ ב־25 ביוני ויביא למסך הגדול את אחד מסיפורי האהבה והסוד המשפחתי המוכרים והאהובים שכתב שלו.



הסרט מציג עלילה הנעה בין שתי תקופות שונות. בשנות ה־70 אסתר, המתגוררת בארצות הברית, מקבלת מכתב מסתורי לאחר מות אמה ונשלחת למסע בעקבות אישה שחיה בארץ ישראל של שנות ה־30 ושומרת סוד הקשור לעברה. החיפוש מוביל אותה לישראל ולשיתוף פעולה עם פרופסור זיידה, המסייע לה לחשוף את האמת.



מילי אביטל מתוך "כימים אחדים", סרטו של הבמאי האיטלקי גואידו קייזה המבוסס על ספרו של מאיר שלו צילום: ורד אדיר

במקביל נפרשת העלילה בתקופת החלוצים בעמק. משה, אלמן ואב לשניים, שוכר אישה בשם יהודית כדי לסייע בניהול הבית. הגעתה משנה את חייהם של שלושה גברים ונוצרת מערכת יחסים מורכבת של אהבה, קנאה ותשוקה. ככל שהסיפור מתקדם, הקשרים בין העבר להווה הולכים ונחשפים עד לגילוי מטלטל.



מילי אביטל ואורי פפר מתוך "כימים אחדים", סיפור הנע בין אהבה, זיכרון וסוד שנשמר במשך עשרות שנים צילום: ורד אדיר

הפקת הסרט צולמה בישראל ובאיטליה ומשלבת עברית ואנגלית. בצוות השחקנים ניתן למצוא את מילי אביטל, אורי פפר, מוני מושונוב, מנשה נוי ו־לימור גולדשטיין, לצד צוות שחקנים בינלאומי.





לרגל יציאת הסרט תתקיים ב־21 ביוני הקרנת בכורה מיוחדת בסינמטק תל אביב. לפני ההקרנה ייערך רב־שיח בהנחיית ענת שרון בלייס ובהשתתפות כוכבי הסרט מילי אביטל ואורי פפר, לצד רינה וזהר שלו, אלמנתו ובתו של מאיר שלו. במהלך האירוע יוקרן גם סרטון מיוחד של הבמאי גואידו קייזה, שבו הוא מספר על תהליך העיבוד הקולנועי ועל הקשר שנרקם בינו לבין הסופר במהלך העבודה על הסרט.