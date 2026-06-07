נעצר מחבל חמאס שתכנן פשיטת טרור על קרוז ישראלי

המשטרה המקומית עצרה פלסטיני בן 37, עובד בית מלון, החשוד בקשרים לחמאס ובתכנון פיגוע נגד ספינת קרוז ישראלית שאמורה לעגון באי ביום שלישי. על פי החשד, העצור קשור לחוליית הטרור שנחשפה לאחרונה בקפריסין.

משטרת יוון הודיעה כי עצרה אזרח פלסטיני בחשד שיש לו קשרים עמוקים לארגון הטרור חמאס, וכי תכנן לבצע פיגוע טרור משמעותי על אדמת המדינה. לפי דיווחים נרחבים בתקשורת היוונית, היעד המרכזי של החשוד היה ספינת תענוגות (קרוז) ישראלית, שאמורה להגיע לאי כרתים ביום שלישי הקרוב.

החשוד, גבר בן 37, נעצר אמש (שבת) על ידי כוחות הביטחון בכרתים, שם התגורר ועבד בתקופה האחרונה כעובד בבית מלון מקומי.

הקשר לחוליית הטרור בקפריסין

בהודעה הרשמית שמסרה משטרת יוון נחשף כי החשוד לא פעל לבדו, אלא היווה חלק מרשת אזורית רחבה יותר. "לפי המידע שיש בידינו בשעה זו, החשוד היה קשור לכמה אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשי טרור, ואף קיבל הכשרה צבאית ישירה מארגון חמאס", מסרו גורמי האכיפה ביוון.

כזכור, רק לאחרונה סיכלו שירותי הביטחון בקפריסין, בשיתוף פעולה עם המוסד הישראלי, תשתית טרור שתכננה לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים באי. כעת מתברר כי שלוחותיה של אותה תשתית הגיעו גם לאיים השכנים ביו