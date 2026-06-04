סערת רומן גופמן: "היועמ"שית ניצחה"

לפיד: אין שום הסבר לפיטורי היועמ"שית, היא אשת מקצוע הגונה

לפיד: אין שום הסבר לפיטורי היועמ"שית, היא אשת מקצוע הגונה צילום: היועמש"ית גלי בהרב מיארה (צילום: יהונתן זינדל \פלאש90)

למרות מינויו של רומן גופמן לראשות השב"כ, המשפטן הוותיק טוען כי לא מודבר בהפסד של היועמ"שית אלא דווקר בסוג של ניצחון שלה

אישור מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה ממשיך לעורר פולמוס משפטי וציבורי נרחב, סביב מערכת היחסים המתוחה בין הדרג המדיני לייעוץ המשפטי לממשלה. עו"ד דניאל כהן, מי ששימש בעבר כיועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שחח היום (חמישי) עם מתי טוכפלד בתוכניתו ברדיו 'גלי ישראל', והציג זווית ראייה שונה לחלוטין על תוצאות העימות החזיתי.

"אני לא רואה במינויו של רומן גופמן הפסד ליועמ"שית", קבע עו"ד כהן בפתח דבריו, כשהוא דוחה את הפרשנויות לפיהן ההחלטה על המינוי מהווה מפלה עבור גלי בהרב-מיארה. "עצם המסלול שבו, לטענתי, היא גררה את מדינת ישראל, את ראש הממשלה ואת גופמן עצמו, לצד ההכפשות שנלוו לכך – מבחינתי, אין כאן תבוסה. את שלה היא כבר השיגה".

"משרתת בפועל את האופוזיציה"

בהמשך הראיון החריף כהן את הטון נגד היועצת המשפטית לממשלה, והאשים אותה בניהול אג'נדה פוליטית מכוונת מתוך כותלי המערכת, שלדבריו פוגעת באופן ישיר ביציבות המדינה וביכולת התפקוד של הקואליציה.

"לדעתי, מדובר בגורם שפועל מתוך הרשות המבצעת אך משרת בפועל את האופוזיציה ומעכב את עבודת הממשלה", תקף המשפטן הבכיר, והתריע מפני ההשלכות של התנהלות זו על המצב הביטחוני הרגיש. "תוך כדי כך שנגרמת פגיעה בביטחון ישראל".

קריאה לחקירת שב"כ

את דבריו חתם עו"ד כהן באמירה יוצאת דופן ובדרישה לצעדים דרסטיים וחסרי תקדים נגד ראשי מערכת אכיפת החוק והמשפט בישראל, בעקבות מה שהוא מגדיר כהפרת חוק מצידן.

"אני סבור שהיא פועלת בניגוד לחוק", סיכם כהן נחרצות את אבחנתו לגבי היועמ"שית, ושלח קריאה דרמטית לגופי המודיעין: "ויש לחקור את התנהלותה במרתפי השב"כ יחד עם הפצ"רית לשעבר".