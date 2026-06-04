ראש עיריית קריית שמונה: "מזל שיש את חיזבאללה"

הסכם העקרונות להפסקת אש בלבנון שנחתם בוושינגטון ממשיך לעורר התנגדות חריפה וזעם רב בקרב הנהגת יישובי קו העימות בצפון. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, מתח ביקורת קטלנית על עצם קיומו של המשא ומתן עם ממשלת לבנון בעוד ארגון הטרור ממשיך להתקיים.

בראיון לרדיו 103FM אמר שטרן: "מזל שיש את חיזבאללה שידחה את ההסכם", אמר שטרן בציניות מרירה בפתח דבריו, כשהוא מביע תקווה שהארגון עצמו יטרפד את המהלך המדיני. "למה אנחנו בכלל מנהלים משא ומתן כשהגוף הזה עוד קיים? על כל משא ומתן יהיה אפשר לדבר רק אחרי שמחסלים את חיזבאללה – כמו שהבטיחו לנו".

"דואגים פה לאינטרסים זרים"

ראש עיריית קריית שמונה הביע תסכול עמוק מהתנהלות הדרג המדיני, וטען כי ההסכם הנוכחי אינו נשען על צרכי הביטחון האמיתיים של מדינת ישראל ותושבי הצפון, אלא על רצונותיה של הקהילה הבינלאומית והממשל האמריקאי.

"מחזיקים אותנו בני ערובה של ארצות הברית", האשים שטרן נחרצות במהלך המשדר. הוא הביע חוסר אמון מוחלט בערבויות הבינלאומיות ובמניעים שמאחורי חתימת ההבנות החדשות, וחתם באמירה קשה: "אם היו דואגים לאינטרס הישראלי הייתי רגוע – דואגים פה לאינטרסים זרים".