אחרי שנים בערוץ 24: ירון אילן מצטרף לערוץ חדש

אחרי שנים ארוכות שבהן היה מזוהה עם ערוץ 24 ותוכניות מוזיקה ים-תיכונית, ירון אילן מצטרף ל־ערוץ 14 ויגיש תוכנית חדשה מדי יום שישי לצד פודקאסט חדש בתחום התרבות

אחרי שנים ארוכות שבהן הפך לאחד המזוהים ביותר עם המוזיקה הים-תיכונית והטלוויזיה הישראלית, ירון אילן מצטרף לערוץ 14 ויקבל רצועה חדשה בערוץ.

במסגרת תפקידו החדש, אילן יגיש תוכנית חדשה שתשודר מדי יום שישי בשעה 11:00, ובנוסף ינחה פודקאסט שיעסוק בעולם התרבות והמוזיקה הישראלית.

אחד הקולות המזוהים של הזמר הים-תיכוני

אילן, שנולד וגדל בירושלים, מוכר כבר עשרות שנים כאחד המגישים הבולטים בתחום המוזיקה הים-תיכונית. הפריצה הגדולה שלו הגיעה בסוף שנות ה-90 עם התוכנית "ריח מנטה", ובהמשך הפך לפנים מוכרות בערוץ 24 עם תוכניות כמו "שמח עם ירון אילן", "מנטה ב-24" ו"שישי שמח עם ירון אילן".

לאורך השנים הנחה גם תוכניות מוזיקה וראיונות רבות, ואף שימש כשופט בתוכנית "אייל גולן קורא לך".

המעבר החדש

המעבר לערוץ 14 מסמן עבור אילן תחנה חדשה בקריירה, אחרי שנים שבהן היה מזוהה בעיקר עם ערוצי המוזיקה. בערוץ בונים על החיבור שלו לקהל הישראלי ולז'אנר הים-תיכוני, כשהמטרה היא לחזק את תחום התרבות והמוזיקה בלוח השידורים.