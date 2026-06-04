צה"ל חשף מידע פנימי: חיזבאללה הרג חייל של יוניפ"ל

לאחר שמוקדם יותר הודיע כוח יוניפ"ל בלבנון כי אחד מחייליו נהרג בפגיעת פצצות מרגמה באזור מרג' עיון, צה"ל חושף מידע שמטיל את האחריות להרג על חיזבאללה

לאחר שבשעות הצהריים המוקדמות הודיע כוח שמירת השלום של האו"ם בלבנון על הרג אחד מחיילי בתקיפת פצצות מרגמה על עמדות הארגון באזור מרג' עיון, צה"ל חושף עי נתוני זיהוי ירי של חיזבאללה חושפים כי הארגון עומד מאחורי הרג שומרי השלום.

על פי אינדיקציות מודיעיניות שחושף צה"ל, חיזבאללה הוא הגורם האחראי להרג שומר השלום בדרום לבנון ולפציעתם של שניים נוספים, על פי המידע הפנימי שחושף כעת צה"ל, זוהו במהלך הלילה האחרון, מספר שיגורים ממרחב אל קאטרני שבוצעו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ונפלו בתוך מוצב של כוח יוניפי”ל במרחב דבין שבדרום לבנון.

מצה"ל נמסר כי בעקבות הזיהויים וחישוב ומעקב מדוקדרים אחרי מסלול הירי "עולה באופן ברור כי הירי בוצע על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

מצה"ל נמסר כי חיזבאללה מתמיד בשיטותיו, וכי השיגורים של ארגון הטרור מסכנים כוחות בינלאומיים ופוגעים גם באנשי האו”ם הפועלים במרחב.