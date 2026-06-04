נתניהו רק שישי: אלו האנשים המאויימים ביותר במדינת ישראל

איש החינוך והמומחה לקיצוניות דביר קריב מנתח במעריב את מפת האיומים בחברה הישראלית, וחושף את הדמויות המאויימות ביותר במדינה

בעקבות אירועי האלימות והקיטוב הגובר ברחובות, מפרסם היום (חמישי) דביר קריב, בכיר לשעבר בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשב"כ, טור נוקב באתר מעריב. קריב, שהיה אחראי על המודיעין בחקירת רצח רבין וכיום חוקר ומחנך בנושאי הסתה, משרטט את המנגנון הפסיכולוגי המסוכן שמוביל לפגיעה באנשי ציבור, ומציג את "רשימת המאוימים" הרגישה של מדינת ישראל.

"אדם אינו הופך מאוים כשמקללים אותו", מסביר קריב את שורש הבעיה התודעתית. "הוא נעשה מאוים כשמפסיקים לראות בו יריב פוליטי, מקצועי או ציבורי, ומתחילים לראות בו מכשול שיש להסיר".

נוצר אפקט הבעירה

לדברי קריב, הפיכתם של אישים שונים למטרות פיזיות מתרחשת כאשר הויכוח המהותי מולם מוחלף בדמוניזציה מוחלטת, אשר מייצרת לגיטימציה לפעולה בקרב גורמים קיצוניים.

"כשהיועצת המשפטית לממשלה מוצגת כמי שחוסמת את 'רצון העם', כשנשיא בית המשפט העליון מוצג כסמל של 'שלטון בג"ץ', כשגיא פלג, בן כספית, דרוקר או אברמוביץ מוצגים לא כ'עיתונאים טועים' לתפיסתם, אלא כזרוע של 'הדיפ סטייט' המדומיין, כששקמה ברסלר אינה עוד אזרחית מובילת מחאה אלא 'בוגדת' – נוצר אפקט הבעירה", מתריע איש השב"כ לשעבר. הוא מוסיף ומפנה אצבע מאשימה לחסרון המנהיגותי במדינה: "וכשאין מנהיג שמרגיע את הרוחות, הן ממשיכות להתלהט".

מפת המסוכנות: מי נמצא במוקד?

בטורו מציג קריב את דירוג הדמויות המאוימות ביותר כיום בישראל, על פי רמת המסוכנות הנשקפת להן. הרשימה מורכבת מאישים משני צדי המתרס הפוליטי, מה שמלמד על עומק השבר החברתי:

היועמ"שית גלי בהרב מיארה

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית

העיתונאי גיא פלג

שקמה ברסלר, מראשי המחאה נגד הממשלה

העיתונאי בן כספית

ראש הממשלה בנימין נתניהו

העיתונאי רביב דרוקר

העיתונאי אמנון אברמוביץ'

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר

הפצ"רית המודחת אלוף יפעת תומר-ירושלמי

העיתונאי ינון מגל

העיתונאי יעקב ברדוגו