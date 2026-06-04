לינוי אשרם חושפת: שבוע אחרי שהתחלתי ליטול ידיים זה קרה

האלופה האולימפית לינוי אשרם רגילה לכבוש פסגות, אבל פוסט חדש שפרסמה חושף דווקא את הפסגה הרוחנית והאישית שכבשה לאחרונה. אשרם שיתפה את עוקביה בסיפור אינטימי ומעורר השראה על הדרך שבה מצאה אהבה, וחשוב מכך – על הדרך שבה מצאה חיבור עמוק לעצמה ולאמונה שלה.

"בהתחלה נטלתי ידיים בגלל שמישהי אמרה לי שזו סגולה לזוגיות," הודתה אשרם בגילוי לב. "הייתי סקפטית, לא חשבתי שככה מוצאים אהבה. אני מאמינה באלוהים וגדלתי בבית מסורתי, אבל לא באמת האמנתי שפעולה קטנה כזו תשנה משהו".

"בדרך קרה משהו הרבה יותר גדול"

אלא שהמציאות עלתה על כל דמיון. עם הזמן, הזוגיות המיוחלת אכן הגיעה לחייה, אך אשרם מסבירה שהרווח האמיתי היה השינוי הפנימי שהתחולל בה לאורך המסע: "האם זה בזכות נטילת הידיים? אני לא יודעת. אבל דבר אחד אני כן יודעת – בדרך קרה משהו הרבה יותר גדול. התחלתי להתחבר לעצמי, לאמונה שלי ולרגעים הקטנים של השקט בתוך היום".

כבר לא בשביל לקבל

היום, הטקס היומיומי הזה כבר קיבל משמעות אחרת לחלוטין עבורה. לא עוד כלי להשגת מטרה, אלא רגע של הודיה וחיבור.

"היום אני כבר לא נוטלת ידיים כדי לקבל משהו," היא מסכמת את המסר המרגש שלה. "אני נוטלת ידיים כי אני אוהבת את התחושה, את החיבור, את המשמעות. כי לפעמים אנחנו מתחילים מסע מתוך תקווה למשהו אחד, ובסוף מגלים שקיבלנו הרבה יותר ממה שביקשנו".