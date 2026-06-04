סדקים במשטר האיראני? מוג'תבא חמינאי שובר שתיקה

בנו ויורשו של האייתולה חמינאי פרסם עוד הודעה כתובה ממקום מחבואו, בה הזהיר מפני 'ניסיונות פיצול' של האומה האיראנית על ידי ארה"ב וישראל

המנהיג העליון הטרי, מוג'תבא חמינאי, פרסם הודעה חדשה ממקום מחבואו בו הסתתר מאז תחילת המלחמה בין ישראל, ארה"ב ואיראן. דבריי חמינאי הבן פורסמו בכתב, כפי שהתרחש בעבר, שכן עד כה מוג'תבא לא נראה כלל בציבור.

בהודעה שפורסמה מטעמו ברשתות החברתיות, הודיע המנהיג העליון החדש כי לאחר מה שתיאר כתבוסה צבאית קשה, ייתכן וארה"ב וישראל מנסות מסלול חדש על מנת להפיל את המשטר: "האויב ספג תבוסה קשה בשדה הקרב, מכה מהדהדת שתיזכר לדורות, ועל כן האויב הנבזה צפוי לפנות לשיטות מחוץ לשדה הקרב".

"האויב יפעל לשתול את זרעי הספק, הייאוש, הפחד והפילוג בתוך איראן, לפצל את הציבור ולטלטל את החברה" הסביר מוג'תבא.

"על מנת להתמודד עם עלילה מרושעת זו, עלינו להישאר מאוחדים, לעמוד על משמר אחדותנו ולשתק על עלילה שטנית שכזו".

דבריו של חמינאי מגיעים לאחר שמועות רבות על פילוג משמעותי בשורות המשטר, כאשר אף פורסם כי הנשיא האיראני ביקש את אישורו של מוג'תבא להתפטר בעקבות השתלטות של משמרות המהפכה, ייתכן כי מדובר בניסיון של מוג'תבא לאחד את כוחות המשטר, אשר לאחרונה פועלים יותר ויותר כגופים נפרדים על פי דיווחים רבים.