כתב אישום חמור נגד רוצחיו של דסטאו צ'קול ז"ל

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער כתבי אישום קשים נגד ארבעה נערים, בני 15 עד 17, בגין מעורבותם ברצח דסטאו צ'קול ז"ל. על פי האישום, הנאשמים הצטיידו בסכינים ומוטות ברזל, ארבו למנוח מתחת לביתו, דקרו והכו אותו למוות בעודו מוטל על הקרקע

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתבי אישום חמורים ביותר נגד ארבעה קטינים תושבי העיר, בגין מעורבותם ברצח המזעזע של דסטאו צ'קול ז"ל לפני כחודש וחצי.

מכתבי האישום, שהוגשו באמצעות עורכות הדין עינת נהון אפרתי ותהילה נידם, עולה כי בין הנאשמים למנוח הייתה היכרות מוקדמת, שהובילה לתכנון קטלני ואכזרי בשעות הבוקר המוקדמות.

המארב מתחת לבית: "הסתירו את פניהם בכובעים"

על פי עובדות כתב האישום, ב-24 באפריל 2026, נודע לנאשם א' (בן 16) כי דסטאו צ'קול ז"ל שוהה בסמוך לביתו. בעקבות זאת, הוא מיהר ליצור קשר עם שלושת חבריו במטרה ברורה לתקוף את המנוח. הנאשמים התארגנו במהירות והצטיידו מראש בכלי נשק קטלניים: נאשמים א' ו-ב' (בן 17) הצטיידו בסכינים, ואילו נאשמים ג' (בן 16) ו-ד' (בן 15) הגיעו למקום כשהם חמושים במוטות ברזל.

באותה עת, ישב דסטאו ז"ל ברחבה שמתחת לביתו יחד עם חבר, כשהם מאזינים למוזיקה ושותים. ארבעת הנאשמים התקדמו לעברם בצורה מאיימת, כשהם מסתירים את פניהם באמצעות כובעי המעילים שלהם. ברגע שזיהו את המנוח, שלוש מהנאשמים רצו לעברו בנשקים שלופים, בעוד הנאשם הרביעי סוגר עליהם עם מוט הברזל. חברו של המנוח, שנפחד מהמחזה, הצליח להימלט מהמקום.

הותקף בעודו מוטל על הקרקע

התקיפה הפכה במהירות לקטלנית: נאשם ג' היכה את דסטאו באמצעות מוט הברזל שאחז. דסטאו ניסה בכל כוחו להימלט מהנערים, אך מעד ונפל ארצה.

על פי הנטען, בעודו מוטל חסר אונים על הקרקע, התנפלו עליו נאשמים א' ו-ב' ודקרו אותו שוב ושוב באמצעות הסכינים, בזמן שנאשמים ג' ו-ד' עומדים מעליו ומאבטחים את הזירה עם מוטות הברזל. מיד לאחר מכן, נמלטו הארבעה מהמקום ופעלו להעלמת ראיות מזירת הפשע. כתוצאה מהפציעות הקשות, נקבע מותו של דסטאו.

סעיפי האישום: מרצח בכוונה ועד המתה באחריות מופחתת

בפרקליטות החליטו לייחס לכל אחד מהנערים סעיפי אישום בהתאם לחלקו המדויק באירוע המזעזע:

לנאשמים א' ו-ב': יוחסה עבירה חמורה של רצח בכוונה .

לנאשם ג': יוחסה עבירה של רצח באדישות .

לנאשם ד': יוחסה עבירה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.

בנוסף, לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לצד כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה חריפה לבית המשפט להורות על מעצרם של ארבעת הקטינים מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

יצוין כי בשל היותם של הנאשמים קטינים, חל איסור פרסום מוחלט על כל פרט עלול להביא לזיהויים, וכן לא ניתן לעיין בכתבי האישום המלאים או בבקשות המעצר.